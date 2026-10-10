Cancelado el primer amistoso entre Panamá y Nueva Zelanda por razones de seguridad

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Ciudad de Panamá, 9 oct (EFE).- La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunciaron este viernes la cancelación del primer partido amistoso entre las selecciones femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, previsto para este sábado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La decisión se tomó tras una serie de conversaciones y una evaluación conjunta de la situación, según informaron ambas instituciones en un comunicado oficial, en el que señalaron que la medida busca "priorizar la integridad de las futbolistas, los cuerpos técnicos, los aficionados y las demás personas involucradas en la organización del encuentro".

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La FPF y Pandeportes lamentaron los hechos que motivaron la suspensión y expresaron su solidaridad con las personas afectadas, a quienes desearon una pronta y satisfactoria recuperación.

Asimismo, informaron de que las personas que adquirieron entradas para el partido cancelado podrán solicitar el reembolso correspondiente. El procedimiento y los pasos para tramitar la devolución serán comunicados en los próximos días.

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Pese a la cancelación del primer compromiso, el segundo partido amistoso entre Panamá y Nueva Zelanda, programado para el 13 de octubre próximo a las 19:30 hora local (00:30 GMT), se mantiene según la planificación inicial, de acuerdo con el comunicado.

Ambas entidades hicieron, además, un llamado a la población a seguir las recomendaciones y medidas preventivas establecidas por las autoridades competentes y los organismos de seguridad y protección civil de Panamá.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del sismo que sacudió Panamá se registró a doce kilómetros de la localidad de Tonosí, una zona turística ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

Las autoridades del país no han informado de momento sobre el alcance del terremoto.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS. EFE

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