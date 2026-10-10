Ayuso dice que teme "trampas" el 29N porque en 2023 hubo "gente" que no recibió papeletas

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Madrid, 10 oct (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que teme que en las elecciones del 29 de noviembre el Gobierno central intente hacer "trampas" porque en los comicios generales de 2023 hubo "gente" que no recibió su voto por correo o le llegó "tarde".

"¿Qué pasó en las elecciones de 2023 cuando nosotros ganamos las elecciones otra vez? ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto, le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España?", ha aseverado durante su intervención en el primer mitin de precampaña electoral del PP que se celebra este sábado en Ifema, con la presencia del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

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Díaz Ayuso ha acusado de "tibios" a los que la critican por alertar de posibles trampas en el voto por correo y ha insistido en que "Sánchez claro que va a intentar hacer todas las trampas que pueda". EFE

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