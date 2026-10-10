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83-85. Las Dream sellan por la mínima su pase a las finales de la WNBA

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Los Ángeles (EE.UU.), 9 oct (EFE).- Las Atlanta Dream sentenciaron este viernes su pase a las finales de la WNBA por primera vez desde 2013 tras vencer por la mínima (83-85) a las Nueva York Liberty en la ronda de semininales de los 'playoff'.

Las Dream alzaron el vuelo desde el arranque del encuentro, impulsadas por Angel Reese (22 puntos, 18 de 7 en tiro) y Rhyne Howard, quienes sostuvieron al equipo mientras Allisha Gray se recupera de una lesión en el dedo anular de la mano izquierda que le impidió jugar el anterior duelo contras las de Nueva York.

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Las de Atlanta registraron un sólido 45 % de efectividad en tiros de campo en la mitad del encuentro, reafirmando así un liderazgo impuesto en los dos primeros juegos parciales.

Por su parte, las Liberty se aferraron al partido en el tercer periodo y lograron darle la vuelta al marcador. A falta de un minuto para el final del cuarto, se situaron con una diferencia de cuatro puntos a su favor sobre las de Atlanta, aunque el parcial se cerró con un ajustado 66-68.

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Con 29 puntos y un 58,8 % de aciertos en tiro de campo, el empuje de Breanna Steward (26 puntos, 15 de 6 en tiro) y Jonquel Jones (26 puntos 17 de 11 en tiro) fue necesario para la remontada de las de Nueva York en el tercer tiempo, al aportar 19 puntos clave para no dar las eliminatorias por sentadas.

El último cuarto resultó determinante para las de Atlanta, que lograron forzar una falta que estiró las distancias y les devolvió el control del partido.

Con esta victoria, las Dream sellaron su pase a las finales de los playoffs de la WNBA, hito que repetirán por cuarta vez en su historia.

Su rival saldrá del duelo entre las Las Vegas Aces y las Golden State Valkyries, quienes disputan este viernes su tercer juego, que podría ser el definitivo en caso de imponerse las californianas. EFE

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