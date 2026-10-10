77-87. Las Valkyries, a las finales tras derrotar a las Aces de A'ja Wilson

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El partido concluyó con un empate a 71 puntos que empujó una prórroga de la que salieron victoriosas las Valkyries, llegando a alejarse por 10 puntos de sus rivales en los últimos 20 segundos de juego decisivos para sentenciar la ronda clasificatoria.

El duelo mantuvo la máxima tensión hasta los últimos compases, con unas Aces que encontraron la comodidad y lograron desarbolar a la defensa de las de San Francisco.

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Principalmente impulsadas por la pivot estadounidense A'ja Wilson, quien logró imponerse como la máxima anotadora del partido con 21 puntos (6 de 10 en tiro y 10 rebotes), las Aces lideraron el pulso en el primer cuarto, imponiéndose por una diferencia de tres puntos (19-16).

Las de Las Vegas no hicieron más que agrandar las distancias hasta en el segundo cuarto, cuando se situaron nueve puntos por encima de las de San Francisco, cerrando el parcial con un 45-36.

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Para este tramo, se vieron aupadas por los 13 puntos que otorgó Chelsea Gray (17 tantos), junto con un espectacular tiempo en el que hicieron un 69,2 % en tiros de campo y 66,7 % en acierto de triples.

Cuando todo parecía por perdido, el panorama cambió en favor de las Valkyries, quienes lograron remontar y cerrar el tercer tiempo con tan solo un punto de diferencia por encima de las de Las Vegas, dando alas al equipo californiano para seguir soñando con el billete a las finales.

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Este vuelco vino propiciado por el profundo bache ofensivo de las Aces, que sufrieron un drástico bajón al registrar un acierto de apenas el 12,5 % en sus lanzamientos de campo.

Las Valkyries se enfrentarán contra Atlanta Dream por el anillo de campeonas, después que sellaran esrte viernes su pase a la final tras derrotar a New York Liberty. EFE

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