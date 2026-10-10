3-4. Jamaica vence a México en el primer amistoso entre ambos antes del Premundial

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Aguascalientes (México), 9 oct (EFE).- La selección de Jamaica derrotó este viernes por 3-4 a México en un partido amistoso en Aguascalientes, centro mexicano, como parte de la preparación de ambos equipos para el Premundial de la Concacaf.

Jady Brown, Khadija Shaw, Deneisha Blackwood y Solai Washington anotaron por las jamaicanas, en tanto que por México convirtieron Jacqueline Ovalle, Rebeca Bernal y Charlyn Corral.

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Jamaica comenzó impetuoso; bien plantado atrás, comenzó a llegar por las bandas y, en el minuto 15, tomó ventaja con un gol de derecha de Brown a pase de Alicia Bailey-Gayle, en una jugada iniciada por Khadija 'Bunny' Shaw, quien aprovechó la marca floja.

En el 20, las caribeñas sacaron provecho de otro desorden en la zaga de México para ampliar la ventaja con un gol de Shaw, con asistencia de Drew Spence en un contragolpe.

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Las mexicanas reaccionaron de a poco y en el 29 descontaron con una diana de Ovalle con un remate de zurda desde atrás, pero pronto Jamaica recuperó la ventaja de dos, con un penalti bien cobrado por Blackwood, en el 36.

El cuadro del seleccionador Pedro López adelantó líneas, creó peligro en la meta defendida por Rebeca Spencer y, en el 45, se acercó 2-5 con un con de Bernal, de cabeza a pase de Alice Soto.

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Las mexicanas, que tuvieron la posesión de la pelota 62-38 % a su favor, se volcaron al ataque en el empate y estuvieron a punto de conseguirlo en el 45+6, con un disparo de Alexia Delgado, que se incrustó en el poste.

En la segunda mitad, las mexicanas presionaron, estuvieron cerca de empatar, pero en otro descuido de la defensa, Washington anotó con un golpe de zurda en el 90, para asegurar la victoria de su equipo.

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Las mexicanas lucharon y en el 90+5 descontaron con un elegante gol de derecha de Charlyn Corral; aceptó un servicio de Scarlett Camberos y lo envió a la red.

El martes, en Querétaro, mexicanas y jamaicanas tendrán otro partido amistoso.

En los cuartos de final de la eliminatoria de Concacaf para el Mundial, el próximo mes de noviembre, México enfrentará a Haití y Jamaica a Costa Rica. Los ganadores se clasificarán al Mundial de Brasil el próximo año.

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- Ficha técnica:

3 México: Esthefanny Barreras; Aaliyah Farmer (Ana Mendoza, m.68), Rebeca Bernal, Reyna Reyes, Nicolette Hernández, Kimberly Rodríguez; Alice Soto (Maricarmen Reyes, m.46), Alexis Delgado (Nancy Antonio m.68) ; Scarlett Camberos, Kiana Palacios (Charlyn Corral m.68), Jacqueline Ovalle (Monserrat Saldívar m.72).

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Seleccionador: Pedro López.

4. Jamaica: Rebecca Spencer; Konya Plummer, Amelia Van Zanten, Deneisha Blackwood, Allyson Swaby; Drew Spence, Jody Brown (Kayla Mckenna.83), Kalyssa Van Zanten (Trudi Carter m.64), Alicia Bailey-Gayle (Solai Washington m.52), Atlanta Primus; Khadija Shaw.

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Seleccionador: Hubert Busby.

Goles: 0-1, m.15: Jody Brown; 0-2, m.20: Khadija Shaw; 1-2, m.29: Jacqueline Ovalle; 1-3, m.36: Deneisha Blackwood 2-3, m.45: Rebeca Bernal; 2-4, m.90: Solai Washington; 3-4, m.90+5: Charlyn Corral.

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Árbitra: Sandra Benítez, de El Salvador. No amonestó a ninguna jugadora.

Incidencias: Partido amistoso entre las selecciones femeninas de México y Jamaica, celebrado en el Estadio Victoria, en Aguascalientes, centro de México.EFE