Pérez de Vargas capitanea la lista de España para las dos primeras jornadas de la Eurocopa

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Redacción Deportes, 9 oct (EFE).- El portero Gonzalo Pérez de Vargas, el lateral Álex Dujshebaev o el joven central Petar Jilicic han sido incluidos en la convocatoria del seleccionador nacional, Jordi Ribera, para las dos primeras jornadas de la EHF Eurocopa 2028, ante Dinamarca y Portugal.

El técnico catalán hizo pública este viernes la lista de 6 jugadores para el parón internacional de noviembre, en el que jugarán ante la selección de Dinamarca en Herning el día 4 y ante la de Portugal en el IFEVI de Vigo el día 8.

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Los escandinavos cuentan con jugadores de la talla de Emil Nielsen o Mathias Gidsel, mientras que los lusos continúan en ascenso impulsados por los hermanos Martim y Kiko Costa como grandes representantes.

Los Hispanos, que disputan este torneo en calidad de organizador en conjunto con Portugal y Suiza, emplearán ambos duelos para preparar la gran cita del próximo enero, el Campeonato del Mundo de Alemania 2027.

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Con el segundo de ellos, España regresará a Galicia dos años después, con el último precedente del encuentro entre España y Serbia en el Lalín Arena, en el marco del clasificatorio al Campeonato del Mundo de Dinamarca, Croacia y Noruega 2025.

En la lista española destaca la presencia de Pérez de Vargas, una de las ausencias, por lesión, más sonadas en el último Europeo, pesos pesados como Álex Dujshebaev o Ian Tattafeta, o jóvenes emergentes como Petar Jilicic y Ian Barrufet.

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- La convocatoria la conforman:

Porteros: Sergey Hernández Ferrer (F.C. Barcelona) y Gonzalo Pérez de Vargas Moreno (THW Kiel).

Centrales: Agustín Casado Marcelo (Montpellier HB), Ian Tarrafeta Serrano (HBC Nantes) y Petar Cikusa Jilicic (F.C. Barcelona).

Laterales: Imanol Garciandia Alustiza (HBC Nantes), Álex Dujshebaev (Gummersbach), Marcos Fis Ballester (BM Granollers), Jan Gurri Aregay (Sporting C.P.) y Antonio Serradilla Cuenca (TVB Stuttgart HB).

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Extremos: Antonio Martínez Llamazares (HC Porto), Aleix Gómez Abelló, Ian Barrufet Torrebejano y Daniel Fernández Jiménez (F.C. Barcelona).

Pivotes: Abel Serdio Guntín (Orlen Wisla Plock), y Víctor Romero Holguín (Sporting Lisboa). EFE