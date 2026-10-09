Muere un piloto y el copiloto herido grave al caer por un barranco en un rally en Mallorca

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Palma, 9 oct (EFE).- Un piloto ha fallecido y el copiloto ha resultado herido grave en un accidente ocurrido en el rally 550 Challenge Mallorca en el que el vehículo ha caído por un barranco en la carretera de la Serra de Tramuntana, la Ma-10, a la altura de Mortitx, ha informado la Guardia Civil.

Como consecuencia del accidente, que ha ocurrido sobre las 13:00 horas, el piloto ha fallecido y el copiloto ha sufrido lesiones medulares, según el instituto armado.

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La sexta edición del rally 550 Challenge Mallorca se disputa entre el 8 y el 10 de octubre.EFE