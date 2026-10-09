Mendoza y Obed Vargas, fuera de la convocatoria para Vitoria

Guardar

Madrid, 9 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó este viernes a 24 jugadores para el partido de este sábado contra el Alavés, con el regreso de Pablo Barrios y Alexander Sorloth, la disponibilidad de Alejandro Grimaldo y las ausencias de Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, según la relación de convocados facilitada por el club.

Ni Mendoza, que ha jugado con la sub-21 en el último parón, ni Obed Vargas figuran en la citación ofrecida por el técnico argentino, que incluye al resto de jugadores del primer equipo más dos canteranos: el central Jorge Domínguez y el centrocampista Jorge Castillo, del filial.

PUBLICIDAD

Sorloth entra por primera vez en una convocatoria en esta temporada, ya recuperado de una lesión muscular, mientras que Barrios vuelve después de tres encuentros de baja por una dolencia muscular de la que ya está completamente listo para volver a la competición.

Grimaldo, igualmente, está disponible después de la sobrecarga sufrida con la selección española la pasada semana.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Cristian ‘Cuti’ Romero, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Dani Martínez, Robin Le Normand y Jorge Domínguez; los centrocampistas Jorge Castillo, Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Álex Baena y Marcos Llorente; los extremos Ademola Lookman, Arnau Ortiz y Giuliano Simeone; y los atacantes Kang-in Lee, Alexander Sorloth, Jonathan David y Julián Alvarez. EFE

PUBLICIDAD