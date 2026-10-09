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La Audiencia de Cáceres admite nueva pericial psiquiátrica a la acusada de matar a su bebé

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Cáceres, 9 oct (EFE).- La Audiencia Provincial de Cáceres ha autorizado a la defensa de la joven acusada de asesinar a su bebé recién nacido en Cilleros en junio de 2024 a aportar una nueva evaluación psiquiátrica.

El psiquiatra forense José Cabrera realizará la prueba para esclarecer hasta qué punto la mujer pudo tener afectadas sus facultades mentales cuando ocurrieron los hechos, por lo que la Fiscalía pide prisión permanente revisable para ella.

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Se trata de la segunda petición de prisión permanente revisable que se registra en Extremadura tras el caso del asesinato de Manuela Chavero en 2016.

Por su parte, la defensa niega que existiera intención de matar y pide que se tenga en cuenta su estado mental.

El juicio está señalado para el 15 de febrero de 2027 ante un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Cáceres.

La nueva prueba se incorporará a una causa en la que las valoraciones psiquiátricas ya practicadas discrepan sobre la entidad de la alteración psíquica de la procesada.

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La defensa considera que esta cuestión puede influir en la responsabilidad penal que se le atribuya y ha solicitado un nuevo dictamen para precisar su alcance.

El abogado Ángel Luis Aparicio ha explicado a EFE que el informe del Instituto de Medicina Legal (IML) apunta a una “eximente incompleta” relacionada con la perturbación mental y la negación del embarazo, mientras que los peritos de parte contemplan que la afectación pudiera haber sido más intensa, hasta el punto de plantear una “posible eximente completa”.

Esta última circunstancia supondría, si se acreditaran los requisitos legales, la exención de responsabilidad penal por la alteración de las facultades mentales.

La Fiscalía, según el letrado, considera que “procede una atenuante simple”, posición que debe confrontarse con la agravante de alevosía que sostiene en su acusación.

Aparicio ha señalado que la defensa pidió el nuevo examen para delimitar si corresponde apreciar una atenuante, una eximente incompleta o una completa, y ha calificado el dictamen de “dirimente” para la cuestión que plantea.

La decisión sobre el efecto de sus conclusiones corresponderá al tribunal popular, que deberá valorarlas junto al resto del material probatorio.

La defensa ha relacionado la posible alteración psíquica con la hipótesis de que la joven no supiera que estaba embarazada.

En opinión de su abogado, pudo tratarse de un “embarazo críptico o silencioso”, ha dicho a la vez que ha señalado que “ni la familia ni la pareja de la acusada conocían la gestación”.

Los hechos se remontan al 21 de junio de 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a la joven después de que el recién nacido fuera hallado muerto en el domicilio familiar de Cilleros.

La mujer había sido trasladada al Hospital Ciudad de Coria tras dar a luz y la autopsia determinó que el bebé había nacido con vida.

En junio de 2026 la defensa pidió la puesta en libertad de la procesada, que llevaba cerca de dos años en prisión provisional. La Fiscalía se opuso y se mantuvo la medida cautelar por el “riesgo de fuga asociado a la gravedad de los hechos y a la pena solicitada”. EFE

evp/vrm/ros

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