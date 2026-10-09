La astronauta Sara García concluye su formación y queda elegible para su primera misión

Guardar

Granada, 9 oct (EFE).- La astronauta española y bióloga molecular, Sara García Alonso, ha finalizado formalmente su periodo de instrucción (2024-2026) del programa de entrenamiento en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de la Agencia Espacial Europea (ESA), un hito que la deja lista para ser seleccionada para una misión espacial.

García, que ha ofrecido una charla este viernes en el Parque de las Ciencias de Granada, ha avanzado a los medios de comunicación que probablemente sería una misión de corta duración promovida a nivel nacional con experimentos de centros de investigación y universidades españolas.

PUBLICIDAD

No obstante, ha explicado que esto tendrá lugar dependiendo de múltiples factores, como el Gobierno, la Agencia Espacial Europea, la NASA y las oportunidades que haya de llevar a cabo su investigación en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Además de su formación como astronauta, ha detallado que el grueso de su trabajo es su labor como investigadora oncológica y que sus proyectos están centrados en desarrollar medicamentos contra dos tipos de cáncer, el adenocarcinoma de pulmón y de páncreas con una determinada mutación.

PUBLICIDAD

Preguntada sobre cómo está cambiando la inteligencia artificial las misiones espaciales, ha comentado que ya se utiliza "como una herramienta más" en la exploración espacial, en el entrenamiento y en la investigación oncológica.

"En mi caso, por ejemplo, a la hora de buscar nuevos medicamentos, ha acelerado muchísimo la búsqueda porque 'in silico', es decir, en ordenadores, podemos cribar millones y millones de moléculas y estudiar cuáles pueden ser buenos candidatos para luego desarrollarlos en el laboratorio", ha afirmado.

PUBLICIDAD

Además ha detallado que en el espacio también se aplica desde el análisis de grandes datos con los satélites que observan la Tierra, hasta formas de entrenar o de formar en medicina a los astronautas que van a tener que hacer misiones cada vez más lejos y que necesitan más autonomía.

"Las aplicaciones son casi las que dicte la imaginación", ha concluido antes de ofrecer la charla "¿Te atreves a soñar?" a 450 personas —entre alumnado, profesorado y representantes institucionales— en directo en Granada y más de 48.000 escolares en línea de más de 1.060 centros de toda España. EFE

PUBLICIDAD

(foto)