Histórico duelo de filiales

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Vigo/San Sebastián, 9 oct (EFE).- Celta Fortuna y Real Sociedad B protagonizarán este sábado un histórico duelo en LaLiga Hypermotion, doce años y medio después de que Real Madrid Castilla y Barça B disputaran el último enfrentamiento entre filiales en la categoría de plata del fútbol español.

Un encuentro que el conjunto celeste afrontará con problemas en su línea defensiva, ya que el técnico Fredi Álvarez no podrá contar con el capitán Pablo Meixús, expulsado frente al Sporting en El Molinón, donde actuó como mediocentro por las bajas, ni con Anxo, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas.

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El senegalés Seyni Ndiaye, que rindió a un gran nivel ante el Sabadell, es el mejor situado para entrar en el centro de la defensa, donde Fredi podría situar a Joel López.

El regreso del paraguayo Hugo Cuenca y de Mateo Sobral aumentan las opciones del técnico celeste en la medular, donde seguirá sin poder contar con el lesionado Antañón ni con Hugo Burcio, que viajará con el primer equipo a Elche.

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El filial donostiarra dirigido por Ion Ansotegi afronta el desplazamiento a tierras gallegas como el tercer mejor visitante de la categoría, gracias a un sólido balance de dos victorias, un empate y una derrota, que contrasta con sus tropiezos como local.

El Sanse, al igual que su rival, ha sumado 8 puntos y se encuentra a tan solo uno de la zona de descenso. El filial txuri-urdin encadena tres derrotas consecutivas y buscará revertir esta mala dinámica ante uno de los peores locales de Segunda División, que acumula asimismo una racha de cuatro partidos sin sumar de tres.

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La única baja confirmada, al margen del lesionado de larga duración Ekain Orobengoa, es la de Arkaitz Mariezkurrena, quien cumplirá su segundo encuentro de sanción tras su expulsión en Ceuta. Por el contrario, sí vuelve a la convocatoria Kazunari Kita, tras haber cumplido su partido de suspensión la pasada jornada ante el Granada.

- Alineaciones probables:

Celta Fortuna: Coke Carrillo; Gavián, Quique Ribes, Ndiaye, Joel, Oliveras; Sobral, Capdevila; Kibet, Óscar Marcos y Álvaro Marín.

Real Sociedad B: Fraga; Ruperez, Calderón, Kita, Balda; Carbonell, Lebarbier, Aguirre; Dani Díaz, Astiazarán y Carrera.

Árbitro: Juan Manuel Gordillo (Comité Valenciano)

Estadio: Balaídos

Hora: 21:00

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