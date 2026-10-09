Gobierno y vecinos de Ceuta se unen para localizar a migrantes dispersos tras desalojos

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Ceuta, 9 Oct (EFE).- La Delegación del Gobierno en Ceuta colaborará con las asociaciones de vecinos y la Policía Nacional para localizar a los migrantes que permanecen dispersos por distintos puntos de la ciudad tras el desmantelamiento de varios asentamientos irregulares, con especial atención a los menores de edad que continúan durmiendo en la calle.

El delegado del Gobierno, David de la Encina, ha mantenido este viernes una reunión con el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), Francisco García Segado, y una representante de la Policía Nacional para elaborar un mapa de las zonas donde se están concentrando estas personas y determinar las actuaciones necesarias.

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La iniciativa surge después de que los desalojos de los asentamientos de las playas de Benítez y El Trampolín hayan provocado la dispersión de parte de la población migrante hacia otros espacios urbanos, viviendas utilizadas como alojamientos colectivos y zonas de monte, una situación que está generando preocupación entre los residentes.

De la Encina ha reconocido que las autoridades se enfrentan ahora a una problemática diferente a la de los grandes campamentos improvisados, ya que numerosos migrantes han buscado refugio en soportales, plazas y otros lugares menos visibles de la ciudad.

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El delegado ha explicado que el objetivo es analizar la situación de manera individualizada en cada barriada, aprovechando la información que pueden facilitar los vecinos para coordinar las intervenciones policiales y sociales.

Entre las zonas que suscitan mayor inquietud figuran Juan Carlos I, Poblado Regulares, Sidi Embarek, San José y Villajovita, según ha trasladado García Segado, quien ha advertido de que las barriadas periféricas están soportando buena parte de las consecuencias de la presión migratoria.

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Uno de los aspectos más preocupantes reconocidos por el delegado es la presencia de menores extranjeros que todavía permanecen fuera de los recursos de acogida, pese a haber transcurrido más de dos meses desde las entradas masivas registradas los días 30 y 31 de julio.

De la Encina ha admitido que persisten dificultades para identificar y filiar a estos niños y adolescentes, aunque ha asegurado que la Administración trabaja junto al Gobierno de la ciudad autónoma para garantizar su protección y facilitarles una plaza de acogida.

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"Hay niños que siguen durmiendo en las plazas de las barriadas, y eso se lo pueden decir los vecinos", ha señalado el delegado, quien ha defendido la necesidad de aprovechar el conocimiento directo de los residentes para localizar a los menores que permanecen fuera del sistema de protección.

En este sentido, ha subrayado que el propósito de la coordinación institucional es identificar los lugares donde pernoctan y evitar que continúen pasando las noches a la intemperie.

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"No consintamos que un menor duerma una noche más en un banco", ha reclamado De la Encina, que ha destacado la colaboración que mantiene con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y los responsables del Área de Menores.

La nueva estrategia pone de manifiesto que, pese a la retirada de los principales asentamientos irregulares surgidos tras la crisis migratoria del 30 de julio, las autoridades siguen afrontando las consecuencias de la presencia de personas que permanecen fuera de los dispositivos de acogida y que se han desplazado a diferentes puntos de la ciudad. EFE

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