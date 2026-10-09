Etxeberría pide a sus jugadores que no se obsesionen con el gol

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Albacete, 9 oct (EFE).- El técnico del Albacete, Joseba Etxeberría, dijo este viernes que ha pedido a sus futbolistas que "no se obsesionen con el gol".

"Debemos confiar en el trabajo y no podemos obsesionarnos con el gol, porque tenemos jugadores para hacerlos. El tema es seguir insistiendo, coger mecanismos y poner el foco en las llegadas al área", argumentó el entrenador del Albacete en una rueda de prensa.

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"En base a trabajar todo eso" el equipo logrará los goles, afirmó, y apuntó a la contundencia defensiva por encima de táctica y sistemas.

"Intentaremos hacernos fuertes en área y crear una mentalidad defensiva y crecer a partir de ahí, siendo fuertes en duelos, no comernos paredes, y ganarnos esa ventaja que haga evitar el peligro", remarcó.

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También puso el foco en el rival del próximo lunes, un Valladolid al que ha visto varias veces y que "ha mejorado, situando un rombo en el centro del campo, sin extremos, tras perder ante el Oviedo 0-3 en lo que fue un punto de inflexión para ellos y tras lo que son más solventes".

Etxeberría dejó claro que su plan "es innegociable" y señaló: "Tengo claro cómo vamos a jugar, lo saben ellos y queremos que nuestra afición sepa hacia donde vamos".

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Etxeberría dijo que no tiene segura cuál será la alineación titular porque, aunque afirmó que tiene "una idea del once", añadió que "aún queda mucho hasta el partido".

"Veremos cómo evoluciona todo en las dos próxima sesiones, que serán claves para tenerlo claro", concluyó. EFE

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