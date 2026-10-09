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España cierra ante Eslovenia la clasificación con el objetivo de tercer triunfo

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Redacción deportes, 9 oct (EFE).- La selección española femenina de fútbol sala cierra este sábado en Lasko la fase de clasificación para el Campeonato de Europa con la tranquilidad de tener asegurada su presencia en la fase final y el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva.

El combinado dirigido por Clàudia Pons se enfrentará a Eslovenia a partir de las 17:30 horas, en un encuentro en el que pretende poner el broche a una fase clasificatoria impecable y reforzar sus aspiraciones de defender el título continental.

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España selló su clasificación como primera de grupo después de imponerse a Francia por 5-2 y a Italia por 1-2. Estos dos triunfos garantizan a las españolas el liderato, ya que también tienen ganado el average particular frente a francesas e italianas, que se jugarán la segunda plaza en su enfrentamiento directo.

El rival de este sábado afronta el compromiso sin opciones de clasificación, ni siquiera para disputar la repesca, después de perder sus dos encuentros anteriores. Eslovenia cayó por 5-1 ante Francia y por 3-0 frente a Italia, resultados que reflejan sus dificultades ofensivas, con un único gol marcado, y defensivas, con ocho tantos encajados.

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La selección española defenderá su corona en la fase final del Europeo, que se disputará en Osijek (Croacia) del 14 al 21 de marzo de 2027. La competición estrenará un formato ampliado a ocho participantes, frente al sistema de Final a Cuatro utilizado en las ediciones anteriores.

Los equipos clasificados se distribuirán en dos grupos de cuatro, de los que saldrán los semifinalistas. Las semifinales se jugarán el 19 de marzo y la final tendrá lugar el día 21.

España tratará de prolongar su hegemonía en el fútbol sala femenino continental, después de conquistar los títulos de 2019, 2022 y 2023. EFE

jmd/apa

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