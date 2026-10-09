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El Real Madrid se somete al juicio del Bernabéu frente a un Villarreal que llega en alza

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Madrid/Vila-real (Castellón), 9 oct (EFE).- El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu después del parón de selecciones con la necesidad de completar una actuación que convenza a su público, ante un Villarreal que pretende prolongar su buena racha tras enlazar dos victorias consecutivas.

Los de Jose Mourinho tendrán ante sí a una afición que ya manifestó su descontento en el primer tramo de la temporada y que no ha vuelto a ver a los suyos tras la derrota en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid (2-1).

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"Yo del Bernabéu no comento, lo respeto. Mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo, y para mí ser justo es también ser inteligente, ser capaz de leer entre las líneas", declaró el técnico portugués en la rueda de prensa previa.

El Madrid marcha cuarto en LaLiga EA Sports, a seis puntos del Barcelona, y el clásico ya asoma en el horizonte (domingo 25 de octubre). Antes, el equipo blanco jugará tres partidos de los próximos cuatro partidos en su feudo, ante Villarreal, Sevilla y Leipzig. Un estadio muy exigente que quiere dominio y resultados.

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En la búsqueda de esos resultados, Mourinho hará un cambio obligado respecto a la alineación del derbi, ya que el expulsado Dean Huijsen será reemplazado por Antonio Rüdiger. En los laterales, las rotaciones ya usuales del portugués deberían dar entrada a Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras en lugar de Denzel Dumfries y Marc Cucurella, pero el primero ha sido el último en incorporarse después del parón de selecciones.

En el centro del campo, la duda hasta el último momento será el estado de forma de Fede Valverde, que sufrió contra el Atlético un esguince de tobillo de grado 3, pero ya ha entrenado con el grupo. El francés Aurélien Tchouaméni no fue con Francia durante la ventana FIFA para coger ritmo en la Ciudad Real Madrid y apunta a la titularidad.

En cuanto a los delanteros, Mourinho avisó en rueda de prensa de que "no pueden jugar todos juntos". El portugués confirmó que Kylian Mbappé será titular, porque "no ha fallado" al equipo a pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelto en el parón, pero no concretó si estará acompañado por Diomande, Vinícius, Bellingham o Arda Güler.

El Villarreal, por su parte, afronta el retorno del campeonato liguero con las dudas de cómo están sus internacionales y algunos de sus jugadores con molestias, y de si el equipo es capaz de mantener la dinámica positiva a la que llegó al parón liguero tras dos triunfos consecutivos.

El 'submarino amarillo' tiene otro encuentro, de Liga de Campeones, el martes en casa frente al Nápoles, por lo que el técnico Íñigo Pérez podría reservar a alguno de los internacionales que han regresado a última hora y solo han podido participar en un entrenamiento, como Nathan Saliba, Tani Oluwaseyi o Alex Freeman.

El extremo canadiense Tajon Buchanan es baja para el Bernabéu por una lesión en los isquiotibiales, mientras que son duda para el once inicial Juan Foyth y Santi Comesaña, tras regresar ambos de sendas lesiones.

El entrenador destacó la importancia de un buen resultado ante el Madrid: "Ganar y dar golpes sobre la mesa siempre es bueno. Intentaremos que así sea. Este tipo de escenarios te obliga a plantear escenarios tácticos muy concisos, porque, si no, el error te penaliza. Así que, sabedores de la exigencia del rival, tenemos que mirarnos a nosotros y perder el temor de lo que todo el mundo habla".

- Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras; Bernardo Silva, Tchouaméni; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Villarreal: Gulácsi; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Gueye, Nathan Saliba o Comesaña, Nicolás Pepe, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (comité castellano-manchego).

Estadio: Santiago Bernabéu, de Madrid.

Hora: 21.00 horas (19.00 GMT). EFE

jmg sm/acg/cmm

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