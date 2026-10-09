El PP de Cádiz descarta que el alcalde de Algeciras vaya en sus listas: Está fuera del PP

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Cádiz, 9 oct (EFE).- El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, ha asegurado este viernes que están "muy atentos" a lo que suceda con la denuncia por presuntas agresiones sexuales que una militante del partido ha interpuesto contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y ha descartado que vuelva a figurar en la listas porque "está fuera del PP".

En declaraciones a los medios, el también alcalde de Cádiz se ha desmarcado del anuncio que Landaluce realizó este jueves, horas después de hacerse pública la nueva denuncia contra él, de que no dimitirá como regidor de Algeciras y se presentará a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027 como candidato a la alcaldía que ha ostentado los últimos 15 años.

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"Lo que él haya planteado lo desconozco, no es mi ámbito de actuación. Mi ámbito de actuación es PP y él esta fuera del PP", ha comentado el presidente provincial de los populares, que ha precisado que los procesos de candidaturas a las elecciones municipales de 2027 no "están abiertos" porque ahora el partido está centrado en "generar una alternativa a Sánchez".

Landaluce abandonó "temporalmente" el PP en diciembre de 2025, tras otra denuncia por acoso sexual que interpuso el PSOE de Algeciras contra él ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, que fue archivada. Pero ha seguido como senador fuera del grupo popular y como regidor de la ciudad con el apoyo de los concejales excompañeros de partido.

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Preguntado sobre si, tras la nueva denuncia, los concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras se plantean retirar su apoyo al alcalde y respaldar una moción de censura, como le ha pedido el PSOE, Bruno García ha afirmado que "los compañeros del PP de Algeciras y nosotros, como PP de Cádiz, estamos muy pendientes y muy atentos a lo que vaya pasando" con esa denuncia interpuesta ente el Tribunal Supremo en la que una militante del partido le acusa, según ha revelado Europa Sur, de dos agresiones sexuales.

El PP "va a estar siempre con el interés general de Algeciras" y "preocupados con cualquier victima" que pudiera plantear "situaciones que no pueden pasar", aunque "eso sí, teniendo en cuenta una cosa muy importante, existe la presunción de inocencia", ha añadido.

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García ha asegurado que en el PP de Cádiz no tienen "conocimiento" de esta denuncia. "No tenemos el detalle, ni tenemos el documento, ni nada de eso", pero ha señalado que "vamos a estar muy atentos porque, efectivamente, es un tema que siempre nos preocupa".

"Tendrá que dar explicaciones si esto va avanzando", ha añadido.

Al ser preguntado sobre si Landaluce podría volver a estar en la lista al Senado del PP de las próximas elecciones generales ha insistido en que el partido informará "en estos días" sobre sus candidaturas pero ha reiterado que "lo que sí está claro es que José Ignacio Landaluce está fuera del PP". EFE

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