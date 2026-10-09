El juez que investiga a González Amador imputa al presidente de Quirón Prevención

Guardar

Madrid, 9 oct (EFE).- El juez que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha citado como investigado al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, quien está llamado a declarar el próximo 3 de diciembre.

El magistrado titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo, ha imputado y citado a este directivo de Quirón Prevención a través de una providencia dictada el pasado 1 de octubre, que ha adelantado Eldiario.es y a la que ha tenido acceso EFE.

PUBLICIDAD

Da este paso después de que la acusación popular que ejercen el PSOE y Más Madrid lo solicitara en la pieza separada en la que González Amador, pareja de la presidenta de Comunidad de Madrid, está investigado por supuestamente pagar una comisión de casi medio millón de euros a Fernando Camino, mediante la compra de una empresa perteneciente a la mujer de éste.

Estos partidos pidieron también ampliar esta causa a un delito fiscal, tras un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que sostenía que la empresa de González Amador "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría" que facturaba a Quirón Prevención.

PUBLICIDAD

PSOE y Más Madrid pusieron el foco en la necesidad de investigar las relaciones económicas entre González Amador, la mujer del director de Quirón Prevención, investigada en esta causa, y el grupo Quirón Prevención y Quirón Salud y pidieron incluso intervenir conversaciones.

Las acusaciones también pretenden que se analice el patrimonio de González Amador y de sus empresas, tanto Maxwell como Masterman, desde 2016, cuando comenzó a prestar servicios a Quirón Prevención. Lo mismo pidieron en el caso del patrimonio de la otra investigada en la causa, la esposa del directivo de Quirón.

PUBLICIDAD

En esta pieza se investiga si la compra por parte de González Amador de una empresa de estética -Círculo de Belleza a la que después renombró como Masterman- tenía como verdadera finalidad "satisfacer una comisión" al director de Quirón Prevención.

González Amador compró en 2020 esta empresa dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética, por 499.836,92 euros a pesar de que, según un informe de la Inspección Tributaria, dicha sociedad no tenía inmuebles o empleados y su activo material se limitaba a un ordenador portátil "sin valor" y tres aparatos de depilación y remodelación corporal.

PUBLICIDAD

Por ello, la tesis de la Fiscalía es que es que dicha operación esconde una posible "comisión encubierta" que hay que investigar.

Este procedimiento discurre aparte de la causa principal contra Gómez Amador, en el que el empresario está a la espera de fecha de juicio por un presunto fraude a Hacienda de unos 350.000 euros. EFE

PUBLICIDAD