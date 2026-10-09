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El Guaguas inicia la temporada 26/27 con el hambre de alzar la Copa Ibérica

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 oct (EFE).- El Club Voleibol Guaguas afronta este sábado a las 19:30 horas en el Gran Canaria Arena su semifinal de la Copa Ibérica, primer título de la temporada, un duelo que le enfrentará al Benfica portugués y que encara con la ambición de iniciar una nueva campaña de éxitos.

El entrenador del Club Voleibol Guaguas, Sergio Miguel Camarero, ha avisado de que el conjunto luso es "un grande de Europa" que cuenta con experiencia contrastada en competiciones europea y posee "jugadores de nivel y argumentos suficientes para poner a prueba al bloque amarillo".

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Por ello, el técnico amarillo ha pedido que la afición del Guaguas "ofrezca un plus" al equipo para competir ante "equipos tan potentes" como el Benfica o el Sporting CP y el CV Melilla, representantes de la primera semifinal del torneo ibérico.

Camarero, que se ha mostrado satisfecho por el trabajo realizado en la pretemporada, ha explicado que el conjunto grancanario "ha marcado los plazos y ha experimentado una evolución y mejoría" durante estos dos meses, por lo que han conseguido "llegar en buen momento" a la Copa Ibérica.

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El preparador del vigente campeón de la Superliga Masculina no ha querido anticipar la capacidad de una plantilla que ha sufrido una profunda regeneración con hasta seis nuevas incorporaciones: «Cada año es una historia nueva. Nunca se sabe, con mejor o peor plantilla, hasta donde vas a llegar. Es evolución».

El duelo entre el Sporting CP y el Club Voleibol Melilla abrirá la Copa Ibérica este sábado, a las 17:00 horas, mientras que el duelo entre canarios y lisboetas se disputará a continuación, a partir de las 19:30 horas.

El partido por el tercer y cuarto puesto tendrá lugar este domingo a las 16:00 horas, mientras que la gran final está reservada para las 18:30 horas. EFE

phd/pcr

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