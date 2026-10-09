El español Izan Guevara es el más rápido de los libres, por primera vez en la temporada

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Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Indonesia de Moto2, disputados en el circuito de Mandalika, por primera vez en lo que va de la temporada.

Guevara paró el cronómetro en 1:32.702, con apenas 49 milésimas de ventaja sobre Alex Escrig (Forward) y 128 respecto del líder del campeonato, español como los anteriores, Manuel González (Kalex).

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El australiano Senna Agius (Kalex) fue el primer líder del entrenamiento libre inicial de Moto2, con un 1:33.827 en su cuarta vuelta que pronto fue superado por quien lucha por alcanzar al líder de la categoría, el español Manuel González (Kalex), por entonces tercero, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), líder con 1:33.757.

La sesión comenzó con los principales favoritos 'tomando posiciones' en cabeza de la tabla de tiempos, liderada en la quinta vuelta por el checo Filip Salac (Kalex), 1:33.707 y poco después por el líder, 'Manugas' González, con 1:33.281.

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González tuvo problemas mecánicos en la cita de Japón que le dejaron sin puntuar y que se atribuyeron a una pieza defectuosa en el nuevo embrague que se montó en su Kalex, cuyo correcto funcionamiento deberá comprobar en estas sesiones previas de la carrera de Indonesia.

Nuevamente Guevara se convirtió en la 'sombra' de González, a 47 milésimas de segundo del líder del campeonato, que encadenó una serie de vueltas con los parciales más rápidos y así mejorar su registro, 1:33.142, secundado por su compañero de equipo, el australiano Senna Agius.

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En la lista de participantes en la carrera de Indonesia se pudo comprobar la presencia de hasta tres pilotos lesionados, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), recuperado de una fractura de clavícula en Austria, como también el español Alberto Ferrández (Boscoscuro) en el mismo escenario y por idéntico motivo, y el también español Ángel Piqueras (Kalex), en su caso por una fractura de la mano.

Por apenas unas milésimas de segundo (16), González rebajó el mejor tiempo de la sesión hasta el 1:33.126, pero lejos del récord que en 2025 estableció el brasileño Diogo Moreira (Kalex) en 1:32.341.

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En la segunda salida a pista de los pilotos de Moto2 fue Izan Guevara el primero en mejorar con 1:32.872, el primero en hacerlo en ese segundo en la decimotercera vuelta, con Senna Agius a 83 milésimas de segundo, y el español rebajando nuevamente la referencia de la categoría, 1:32.702, en la siguiente.

Se notó el paso de los minutos, pues todos los pilotos incrementaron notablemente su ritmo para acercarse al 'crono' de Guevara, que estaba ya muy cerca del récord de la categoría.

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Otro español, Alex Escrig (Forward), fue el primero en dar un paso adelante para quedarse a 49 milésimas de segundo de Guevara, sin que ningún rival pudiese ya mejorar el registro del segundo clasificado del mundial, que encabezó la clasificación hasta el final de la tanda.

Tras Izan Guevara se situaron Alex Escrig, Manuel González, que mejoró su mejor tiempo en la última vuelta lanzada, Senna Agius, el hispano colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, y por delante de Alonso López (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), Collin Veijer, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y Filip Salac. EFE

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