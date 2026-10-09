El España-República Checa se adelanta al 10 de noviembre por la huelga general

Guardar

Madrid, 9 oct (EFE).- La Federación Española de Baloncesto (FEB) informó este viernes de que el partido entre España y República Checa en Oviedo, de la fase de clasificación para el Europeo, se jugará el 10 de noviembre, un día antes de lo previsto, por la huelga general programada para el 11.

El encuentro se disputará en el Palacio de los Deportes de la capital asturiana a las 20.30 horas.

PUBLICIDAD

El partido frente al combinado checo supondrá el debut de España en el Grupo J de la fase de clasificación para el Europeo y el equipo dirigido por Miguel Méndez completará esa primera 'ventana' de partidos de selecciones contra Bulgaria el 14 de noviembre y Croacia el 17.

La FEB informó de que las entradas ya adquiridas para el duelo contra las checas seguirán siendo "totalmente válidas" para la nueva fecha y que aquellos aficionados que no puedan asistir al partido tras el cambio de fecha podrán solicitar el "reembolso íntegro" del importe de sus localidades. EFE

PUBLICIDAD