Djokovic achaca al cansancio y a un sorteo adverso su prematuro adiós en Shanghái

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Shanghái (China), 9 oct (EFE).- El serbio Novak Djokovic achacó hoy al "cansancio" la derrota que sufrió ante el polaco Hubert Hurkacz, un rival "muy duro", en su debut en el Másters 1.000 de Shanghái tan solo unos días después de alzarse con el Abierto de Pekín.

"Obviamente, no estaba jugando ni de cerca como en Pekín, y estaba algo más cansado. No estaba fresco", indicó el tenista que más veces ha triunfado en Shanghái (cuatro, en 2012, 2013, 2015 y 2018) en declaraciones a la prensa tras caer por 6-4 y 6-3 ante el número 34 del 'ranking' mundial.

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'Nole' elogió el saque de su rival, que le coló 13 'aces' a lo largo del duelo: "Estaba sacando muy bien (...). Era muy difícil defenderlo, casi imposible".

"No estaba teniendo buenas sensaciones en la pista. (...) Es una superficie muy rápida, totalmente diferente a la de Pekín", agregó.

El histórico jugador balcánico lamentó asimismo que el sorteo le deparase un debut contra un jugador del nivel de Hurkacz, uno de los que le tomaron el testigo como vencedores en Shanghái al alzarse con el trofeo en 2023 ante el ruso Andrey Rublev.

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En cualquier caso, Djokovic se mostró satisfecho con el balance de su gira en China, donde sumó el trofeo número 102 de su carrera: "Pekín estuvo genial. Aquí nos vamos muy temprano, pero no pasa nada. (...) Ahora tengo ganas de descansar un poco". EFE

(foto)