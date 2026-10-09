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Detenido el conductor de uno de los camiones implicados en el accidente mortal de la A-62

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Valladolid, 9 oct (EFE).- El conductor de uno de los camiones implicados el accidente múltiple mortal ocurrido este viernes en la A-62, a la altura de Tordesillas (Valladolid), ha sido detenido y se investiga su supuesta relación en la causa del suceso.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales, ha confirmado a EFE el arresto y ha explicado que las pruebas de alcohol y drogas practicadas en el lugar del suceso a los conductores que han sufrido heridas menos graves en el accidente, entre ellos el ahora detenido, han dado un resultado negativo.

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Una persona ha muerto y ocho han resultado heridas, entre ellas dos menores, como consecuencia del siniestro, en el que se vieron implicados tres camiones y dos turismos, en el kilómetro 143 de la A-62 en Tordesillas (Valladolid), en sentido Salamanca, según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León,

En el suceso, que ocurrió poco antes de las 11:30 horas, varios lesionados quedaron atrapados, por lo que el Servicio de emergencias avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó dos helicópteros medicalizados, una UVI móvil, un equipo médico de Tordesillas y varias ambulancias de soporte vital básico.

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En el lugar del accidente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un hombre y atendió a ocho personas, entre ellas un menor de unos 10 años, que fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico con médico de primaria al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, al que también fue conducida con el mismo sistema una mujer de unos 40 años.

Otro hombre de unos 40 años y un menor de unos 15 fueron evacuados en UVI móvil y helicóptero medicalizado al mismo hospital, mientras un varón de unos 50 y otro hombre fueron trasladados al hospital Universitario Río Hortega de Valladolid en ambulancia de soporte vital básico.

Un varón de unos 40 años fue conducido en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca desde el lugar del accidente, en el que además fue atendido otro hombre que rechazó ser trasladado.

Como consecuencia del accidente de tráfico se registraron retenciones de vehículos de unos cuatro kilómetros. Los dos carriles de la carretera que tuvieron que ser cortados al tráfico a la altura del siniestro ya se han reabierto a la circulación de vehículos.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se desencadenó el suceso. EFE

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