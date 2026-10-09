Bergerot niega haber amenazado al PP o a Ayuso y censura su "cinismo" al denunciarla

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Madrid, 9 oct (EFE).- La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha defendido este viernes que su afirmación de que "en las calles de Madrid no va a haber paz" no era una amenaza contra el PP ni contra la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y ve "un acto de cinismo" que la hayan denunciado por ello.

"Ayuso se cree la protagonista de todo, que es la víctima, y aquí la víctima es Maricarmen, la víctima son las miles de familias madrileñas y la gente trabajadora que no puede tener una casa en Madrid", ha declarado Bergerot en una entrevista con La Sexta recogida por EFE.

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En el pleno de ayer, tras la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó la ola de protestas por la crisis de la vivienda, Bergerot declaró: "El día que desahuciaron a Maricarmen algo empezó a romperse. Hoy se ha roto del todo. Hoy en España no hay consuelo para la gente buena y en las calles de Madrid no va a haber paz".

"¿Cuando ustedes advierten de que no va a haber paz, nos están amenazando físicamente?", preguntó, en respuesta, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Por la tarde, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, presentó una denuncia ante la Policía Nacional para que se determine si las manifestaciones de Bergerot pudieran tener relevancia penal y ser constitutivas de alguna infracción.

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Bergerot ha esgrimido que, con sus palabras, lo que hizo fue "recoger el clamor que hay en las calles", donde "miles de jóvenes" han dejado claro que "no va a haber paz social hasta que no haya justicia por la vivienda".

"Están absolutamente desnortados, porque les parece más preocupante una frase de la portavoz de la izquierda en la Asamblea de Madrid que el drama que está viviendo la gente", ha seguido la portavoz, quien opina que la reacción del PP refleja "el miedo que tienen esos fondos buitre y esos especuladores, porque se les va a acabar el chollo".

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Luego, en otra entrevista en Cuatro, Bergerot ha dejado claro que no va a "pedir perdón" por sus palabras cuando, a sus ojos, es Díaz Ayuso quien "se tiene que sentir avergonzada" por "estar del lado de los fondos buitre en lugar de una mujer desahuciada".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea (que Bergerot, al contrario de lo que es habitual, no ha ofrecido), el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que Bergerot cruzó "todas las líneas" y la ha avisado de que "no se puede presumir de demócrata y después utilizar la intimidación y la violencia".

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"Nos reservamos cualquier otra acción que podamos hacer", ha zanjado el portavoz del PP.

Por su parte, la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, le ha dicho al PP que "no se puede tener el puño de acero" y "la mandíbula de cristal", pues considera que con su denuncia contra Bergerot pretende "llevar al extremo" unas palabras que no considera "una amenaza", sino "una frase hecha". EFE

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