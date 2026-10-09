Bendodo pide interventores del PP en todas las mesas: "No nos fiamos de este Gobierno"

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Málaga, 9 oct (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido este viernes a su partido que haga "un gran esfuerzo en interventores y apoderados", para que todas las mesas electorales estén "cubiertas" el próximo 29 de noviembre porque no se "fían" del Gobierno.

Bendodo, que será cabeza de lista al Congreso por Málaga, ha expuesto en la Junta Directiva Provincial que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "robó las primarias" del PSOE "con las urnas escondidas", que financió "con los prostíbulos de su suegro" y "engañó a su militancia", por lo que ha cuestionado si no es capaz "de engañar al resto de los españoles".

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Ha dicho que las elecciones del 29N son "las más importantes en la historia de la democracia" porque España "no es tan fuerte para aguantar cuatro años más de sanchismo, que lo está corroyendo todo".

"Si hay más sanchismo a partir del 29N nuestro sistema democrático, constitucional y de garantías se va a poner en riesgo", ha insistido Bendodo, quien entiende que España está ante "un momento histórico irreversible".

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Ha pedido a los alcaldes que se "municipalice" la campaña y "tiren del carro", ya que considera que los regidores también se juegan cómo les va a ir a ellos en mayo.

En materia de vivienda, ha puesto como ejemplo los inmuebles que impulsa el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía frente a las 200.000 viviendas que prometió Sánchez, que no se han hecho, ha denunciado.

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Bendodo ha rechazado lecciones de vivienda del Gobierno, al que considera el "responsable" de que sea hoy el principal problema de los españoles tras una subida del 74 por ciento en el precio de compra y del 44 por ciento en alquiler desde que gobierna Sánchez.

Ha garantizado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "tiene las ideas claras, los equipos y los proyectos", y que para cada problema tendrá un proyecto, en vivienda, en fiscalidad, en seguridad o en gestión de servicios públicos entre otros.

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Bendodo, acompañado de la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, ha emplazado a la formación a ser "el gran referente del sur" dentro del partido. EFE