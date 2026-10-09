Arriba a Tenerife un cayuco con 120 personas, entre ellas 23 menores

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Santa Cruz de Tenerife, 9 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha escoltado este viernes hasta el muelle de Los Cristianos, al sur de Tenerife, un cayuco con 120 personas de origen subsahariano, entre ellas 23 menores, según han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal.

Para localizar el cayuco se movilizó la Salvamar Alpheratz después de recibir un aviso por parte de una persona que, desde tierra, avistó cómo navegaba una embarcación precaria en las proximidades del sur de Tenerife.

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Al aproximarse al cayuco, la Salvamar comprobó que navegaba sin ningún tipo de incidencia y acompañó la embarcación hasta Los Cristianos, un núcleo turístico del municipio de Arona.

Según han detallado las fuentes de Salvamento Marítimo, en el cayuco iban 84 hombres, 13 mujeres y 23 menores, todos en aparente buen estado de salud.

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Esta embarcación se suma a las dos neumáticas que con 76 y 60 personas han sido desembarcadas la madrugada de este viernes en Lanzarote, y que elevan a 538 las llegadas en embarcaciones precarias a Canarias desde el jueves, según los datos aportados a EFE por distintos servicios de emergencia. EFE

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