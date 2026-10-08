Puigdemont traslada su oficina de expresident a la zona alta de Barcelona

Guardar

Barcelona, 8 oct (EFE).- El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha trasladado su oficina de expresidente de la Generalitat de Cataluña a un espacio de la administración catalana situado en la calle Doctor Roux de Barcelona, en la parte alta de la ciudad.

Así lo ha indicado en un comunicado la propia oficina del expresident, que señala que inicia hoy jueves sus actividades en esta nueva ubicación, a la espera de que Puigdemont pueda volver a Cataluña en las próximas semanas, una vez sea formalmente amnistiado y se cierre su causa judicial.

PUBLICIDAD

Desde 2018, la oficina del expresident Puigdemont estaba ubicada provisionalmente en el Palau Centelles, en el distrito de Ciutat Vella, en el centro de Barcelona, mientras que el nuevo espacio se encuentra en el barrio de Tres Torres, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

"La nueva ubicación permitirá a la oficina desarrollar con plena normalidad sus funciones y actuar con toda su capacidad operativa a partir de ahora", destaca el comunicado. EFE

PUBLICIDAD