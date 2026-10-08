Miguel Tellado dirigirá la campaña del PP para las elecciones del 29 de noviembre

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Madrid, 8 oct (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido al secretario general del partido, Miguel Tellado, como director de la campaña electoral del PP para los comicios del próximo 29 de noviembre, según han informado fuentes de esta formación.

Tellado ya dirigió las dos últimas elecciones de Núñez Feijóo en Galicia, en las que el líder del PP logró en ambos casos mejorar el resultado del proceso electoral anterior y conquistar la Presidencia del Gobierno autonómico.

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Fuentes del PP destacan que Miguel Tellado tiene una trayectoria de éxito liderando las estrategias de campaña de Feijóo, y afronta ahora el reto de dirigir la más importante de todas ellas.

La directora adjunta de la campaña será Marta Varela, directora de Gabinete de Feijóo.

Ambas designaciones, junto con las del resto del Comité de Campaña, serán comunicadas en el día de hoy a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular que se reúne a las 12:00h en Génova. EFE

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