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Los discos de la semana: Pet Shop Boys ensalzan a Alan Turing, Troye Sivan a Nicole Kidman

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Madrid, 8 oct (EFE).- Dos años después de su último disco de estudio, Pet Shop Boys rescatan una figura esencial para representar el siglo XX tanto por sus logros profesionales como por su atormentada vida personal, en una semana de estrenos discográficos en la que sobresale también lo nuevo Troye Sivan y su ensalzamiento de la condición femenina.

Definida como "una biografía musical" de Alan Turing, el genio de las matemáticas, clave en la lucha contra el nazismo y mártir de la comunidad Lgtbiq+, llega esta versión "revisada y nuevamente arreglada" de la obra que el dúo británico creó y ya interpretó con la BBC Concert Orchestra en 2014, aquí de nuevo con la narración de la actriz Juliet Stevenson.

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El joven artista australiano sigue en una onda de pop festivo en este tercer disco de estudio que toma el relevo al "hipersexual" 'Something To Give Each Other' (2023), si bien aquí explora también la soledad como cara opuesta, todo mientras ensalza la importancia de la figura femenina en su vida. Como ejemplo, el tema homónimo en cuyo celebrado videoclip contó con la colaboración de Nicole Kidman.

Después de su tercer puesto en 'Operación Triunfo 2023' y de colmar las expectativas puestas en ella con su debut 'Génesis' (2024), nominado a los Premios de la Academia de la Música de España, la canaria de origen ucraniano vuelve con un álbum que habla de encontrarse rompiendo las normas establecidas, de nuevo apostando por el pop electrónico, el rock y la balada como fórmula.

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Otro canario relevante que está de estreno, en este caso con su esperado primer disco de estudio, una combinación de ritmos urbanos y latinos que ha consagrado a la torpeza como una manera de llegar al acierto y con colaboraciones del venezolano Alleh y el panameño Sech.

Cuarto disco en solitario para uno de los integrantes más carismáticos de Violadores del Verso, cuatro años después de su último trabajo. El zaragozano aspira con él a "elevar su carrera a lo más alto" y llega con colaboraciones como las de su exbanda, Hazhe, Acción Sánchez o R de Rumba.

Duodécimo disco ya para esta nueve veces ganadora del Grammy, aquí con solo siete canciones que respiran intimidad en sencillos como la inicial 'Freight Train', pero también esperanza como en ese 'Freedom Bus' con el que lo cierra, todo con un sonido que supone volver a su faceta de compositora del género "americana".

De la mano del productor de hip hop Mike Elizondo, el mismo que dio forma a discos de rock como 'Glow On' de Turnstile, la banda estadounidense grabó este disco en Tennessee (EE.UU.) con el objetivo de mantener su esencia "rock & roll", pero con una perspectiva más contemporánea.

Como un apéndice de su último disco en formato LP, 'Saving Grace' (2025), llega este EP de cuatro canciones, publicadas originalmente como un vinilo exclusivo para el Record Store Day, con el que el exmiembro de Led Zeppelin explora el género de música americana y el folk junto a su banda actual.

Los escoceses regresan en una onda relajada en lo musical y de cinismo en lo temático, conscientes de "lo complicado de no sucumbir a la desesperación ante el estado del mundo", razón quizás por la que se recluyeron en un lugar tan remoto como la pequeña isla de Great Bernera para tomar una perspectiva más general del tiempo.

Esta banda española de rock instrumental, que ha reformulado sus filas, lo califica como "un manifiesto" que nace de la autogestión y con el que, tras 19 años de carrera, recupera "el control absoluto" de su trabajo, con "una propuesta monolítica, más experimental y libre" en la que los sintetizadores analógicos se convierten en "eje vertebrador".

El ya veterano trío malagueño originario de Estepona llevaba cuatro años sin disco. El título de este habla de aquello que "nos empuja a hacer ciertas cosas sin saber muy bien por qué", con Marcos Muñiz a la producción de sus nuevos temas "power pop".

El tercer trabajo de la compositora e intérprete estadounidense de pop apuesta más por la guitarra que por los sintetizadores y baterías programadas en este tercer disco para mostrar un sonido más crudo y desnudo, más "vulnerable" también en su contenido, aunque el resultado siga teniendo su color característico.

En palabras del francés, este largo trabajo de 16 cortes alude desde su metafórico título al proceso de composición, "cuando las canciones se basan en recuerdos que, como cualquier recuerdo que se precie, tienden a escaparse justo cuando intentas aferrarte a ellos", con la amistad y la memoria como simiente. EFE

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