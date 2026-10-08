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El Senado rechaza un minuto de silencio, pero se une al "pésame colectivo" por Maricarmen

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Madrid, 8 oct (EFE).- El PSOE ha pedido este jueves en la Diputación Permanente del Senado un minuto de silencio por Maricarmen, la anciana fallecida ayer tras ser desahuciada el 23 de septiembre, y el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, lo ha denegado por no existir precedentes, si bien ha mostrado la solidaridad con la familia.

Unirse desde el Senado al "pésame colectivo de la sociedad" es lo que ha solicitado el portavoz de los socialistas, Juan Espadas, al inicio de la sesión de puesta en marcha de la Diputación Permanente, el máximo órgano de la Cámara durante un proceso electoral.

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Espadas ha lamentado el "fatal desenlace" de Maricarmen Abascal, cuyo desahucio dio origen a la actual masiva movilización por la vivienda y al adelanto electoral, y ha pedido a Rollán "no permanecer de espaldas a la opinión pública y publicada" y "compartir el dolor con familiares y seres queridos".

Entonces, el senador del PP que preside la Diputación Permanente le ha contestado que no hay precedentes de minutos de silencio para un caso así, porque él ya se lo había consultado con anterioridad a la letrada mayor del Senado, quien cree que no tiene "encaje".

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"En cualquier caso, solidarizarnos" y guardar "el máximo respeto hacia ella", ha añadido. También ha tenido un recuerdo para Olga Matute, la mujer que se suicidó recientemente ante un desahucio, y para todas las personas que sufren "el impacto" del precio de la vivienda en sus vidas.

Rollán ha dicho que la muestra de solidaridad formará parte del acta de la sesión.

Ha pedido la palabra a continuación la portavoz del PP, Alicia García, para indicar que su grupo parlamentario se suma asimismo "al pésame colectivo".

Los 37 senadores de la Diputación Permanente (20 del PP, 12 del PSOE y uno de PNV, ERC, Junts, Compromís y Vox) han elegido a continuación a tres de los cinco cargos de la Mesa, que estaban vacantes.

Por asentimiento, han sido elegidos Javier Maroto, del PP, como vicepresidente primero, y Concha Andreu y Consol Cantenys, del PSOE, como vicepresidenta segunda y secretaria segunda, respectivamente.

Rollán como presidente y Eva Ortiz como secretaria primera mantenían el puesto desde la sesión anterior, celebrada hace tres años, ya que esta legislatura no se celebraron sesiones de la Diputación Permanente durante los períodos vacacionales, en los que sí hubo comisiones y plenos extraordinarios.

Los portavoces de Vox, Compromís, ERC, Junts y PNV han intervenido brevemente cada uno para explicar que sus votos eran de abstención.

Por el PNV, ha asistido Beatriz Artolazabal, quien se ha estrenado como senadora, después de que Rollán haya informado de que el acatamiento de la Constitución lo registró mediante documento notarial. EFE

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