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"Cristiano se despedirá como él quiera y entienda", dice el técnico del Sporting

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Lisboa, 8 oct (EFE).- "Cristiano Ronaldo se despedirá de la selección de Portugal como él quiera y entienda", afirmó este jueves el técnico del Sporting, Rui Borges, quien, además, elogió la "grandeza futbolística" del canterano más famoso del club lisboeta.

En rueda de prensa, Rui Borges descartó comentar sobre las desavenencias entre Cristiano y el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, al considerar que no tiene "capacidad o derecho para hacerlo", y enalteció la figura del atacante no solo en el Sporting sino a nivel global.

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"En cuanto a la grandeza de Cristiano Ronaldo, no se limita al Sporting, sino que es a nivel mundial. Ni siquiera nos hacemos una idea de lo que Ronaldo representa para todo el mundo", comentó.

Y añadió: "Siento un orgullo enorme por haber disfrutado y seguir disfrutando de su grandeza futbolística".

Cristiano Ronaldo, de 41 años, pasó por la cantera del Sporting durante su infancia y dio sus primeros pasos como profesional en el equipo de Lisboa.

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En su honor, el centro deportivo del club lleva el nombre de 'Academia Cristiano Ronaldo', y en el Estadio José Alvalade aparece la imagen del jugador en la puerta de entrada número 7, su dorsal.

Quien también se pronunció sobre la polémica en torno a Cristiano fue su madre, Dolores Aveiro, quien, en una entrevista concedida a una revista local, afirmó sentirse "triste" por una situación que "fue un shock".

"Mi hijo podría haber salido por la puerta grande y, en cambio, salió por la pequeña, pero no pasa nada, Dios se encargará de ello (...) Siempre ha sido el héroe de Portugal. No lo están valorando como deberían", afirmó Aveiro a 'TV 7 Dias'.

Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2).

Según un comunicado del exmadridista, el motivo del desentendimiento fue que Jesus hizo calentar al atacante del Al Nassr saudí durante media hora y luego no lo sacó al campo.

"Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido con su palabra", escribió Cristiano en su nota. EFE

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