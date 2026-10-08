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Crean en Valladolid el Foro Portuario Iberoamericano para reforzar la cooperación

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Valladolid, 8 oct (EFE).- Los ministros de Transportes e Infraestructura de 22 países han acordado este jueves la creación de un Foro Portuario Iberoamericano para reforzar la cooperación entre países, compartir experiencias y mejorar la cooperación técnica e institucional.

Este foro, cuya creación se enmarca en la IX Conferencia Iberoamericana de Transporte celebrada en Valladolid y que ha presidido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, representa un marco de diálogo político y técnico para abordar cuestiones relacionadas con la cooperación regional, la cohesión territorial y el desarrollo de infraestructuras más resilientes.

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El Acta de Constitución del Foro Portuario Iberoamericano afirma que “los puertos constituyen infraestructuras estratégicas para el desarrollo económico, el comercio, la integración regional y la conectividad de los países iberoamericanos”, según ha informado a través de un comunicado el Ministerio.

El documento subraya la necesidad de “reforzar el diálogo y la cooperación entre las autoridades portuarias iberoamericanas, favoreciendo el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas y el desarrollo de iniciativas de interés común”.

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Entre otras cuestiones, este Foro promoverá el intercambio de conocimiento y buenas prácticas; la identificación de cuellos de botella y oportunidades comerciales y tecnológicas; y el establecimiento de corredores sostenibles y digitales entre puertos iberoamericanos y con otros puertos internacionales.

El organismo también buscará reforzar la conectividad, impulsando el potencial de los puertos como activos estratégicos y resilientes ante los retos actuales.

El Foro tendrá una Presidencia y dos Vicepresidencias, de carácter rotatorio y voluntario, manteniendo un equilibrio entre América Latina, el Caribe y Europa.

Asimismo, contará con una Secretaría Técnica, con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) como órgano de apoyo, con la participación de Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Para facilitar la puesta en marcha del Foro, España -que ejerce la Presidencia de la Conferencia Iberoamericana- asumirá inicialmente, a través de Puertos del Estado, la Presidencia y las funciones de coordinación necesarias para impulsar sus primeros trabajos y elaborar, conjuntamente con los demás miembros del Foro, una propuesta de normas de funcionamiento y de líneas prioritarias de actuación para su consideración en la primera reunión del Foro.

En paralelo, la SEGIB impulsará la puesta en marcha de la Secretaría Técnica, abierta a la participación voluntaria de los Estados miembros que deseen contribuir con sus capacidades, conocimiento y experiencia en materia técnica y portuaria.

En todo caso, las actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del Foro buscarán, mediante propuestas de actuación, complementar y reforzar los mecanismos de cooperación bilateral, regional y multilateral ya existentes en materia portuaria, promoviendo la generación de sinergias con entidades y organizaciones internacionales y europeas, así como latinoamericanas y otros mecanismos internacionales de cooperación. EFE

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