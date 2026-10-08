Ángel Gabilondo, sobre la ley de nietos: "Si eres español, tienes derecho al voto"

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Madrid, 8 oct (EFE).- El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha argumentado en relación con la ley de nietos que la nacionalidad conlleva el derecho al voto y ha pedido no abrir "caminos imposibles" para determinar "quiénes son verdaderamente españoles, muy españoles o muy muy españoles".

"No se puede ser español con derecho a voto o español sin derecho a voto; sino que si eres español, tienes derecho al voto. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues, usted dirá. Pero lo que veo más difícil es que diga que no hay derecho al voto siendo español", ha señalado Gabilondo en un encuentro informativo, y ha recordado "que no se puede quitar y poner según el día de la semana" si ya se ha dicho que es español.

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Para el defensor, la nacionalidad española otorgada a hijos y nietos de exiliados a través de la ley de nietos está dentro del "mejor espíritu de la Transición".

"Estamos a la espera de lo que decida la Sala Tercera del Tribunal Supremo ante el recurso de la Abogacía del Estado. Porque, desde luego, el censo electoral que va a primar en estas elecciones es el censo electoral del 1 de agosto" y las personas que estén ese censo son las que podrán votar, ha opinado.

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El Supremo debe decidir sobre el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar de inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) acordada por el tribunal.

"Se puede resolver, creo yo, con el censo. Nosotros tenemos quejas de afectados a la espera de lo que decida el tribunal", ha señalado el defensor, quien ha señalado que habrá que respetar la decisión que se adopte.

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"Eso no impide que no tengamos algunos una posición previa a esa decisión. Creo que sería interesante no abrir un camino imposible, que es el camino del discernimiento de todos los que están censados, quiénes son verdaderamente españoles, muy españoles o muy muy españoles. Solo se puede añadir a esa lista aquellos que cumplan 18 años en el tiempo que transcurra desde el 1 de agosto hasta el día mismo de la votación", ha concluido. EFE