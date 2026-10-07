Zheng resiste a Charaeva y mantiene viva la esperanza local en Pekín

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Pekín, 7 oct (EFE).- La china Zheng Qinwen (n.54), campeona olímpica, derrotó este miércoles a la armenia Alina Charaeva (n.118) por 6-1, 2-6 y 6-4 y avanzó a los cuartos de final del Abierto de China, poniendo fin al recorrido de la verdugo de la kazaja Elena Rybakina, principal cabeza de serie.

La jugadora local necesitó dos horas y catorce minutos sobre la pista dura de la central Diamond en Pekín, para superar otro examen a tres sets, después de perder el control de un encuentro que había comenzado con autoridad.

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Zheng abrió con una rotura y llevó la iniciativa con restos profundos y cambios de dirección que desplazaban a Charaeva. El marcador, sin embargo, ocultó un momento delicado con 2-1, cuando la china desperdició un 40-0 y tuvo que salvar tres bolas de rotura. Superado el apuro, ganó los tres juegos restantes y cerró al resto.

La armenia cambió el panorama en la segunda manga. Más firme en los intercambios, ganó todos los puntos disputados con su primer saque y aprovechó las dificultades de Zheng para encontrar el suyo. Dos roturas en blanco, acompañadas por tres dobles faltas de la china, le permitieron forzar el desempate.

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Zheng recuperó la iniciativa en el tercero, aunque necesitó cuatro oportunidades para romper y adelantarse 3-1. Confirmó en blanco y conservó la ventaja hasta que, al sacar para ganar con 5-3, cedió ante una Charaeva que seguía encontrando ángulos para incomodarla.

La respuesta fue inmediata. Zheng volvió a presionar al resto y cerró en su primera bola de partido, con un golpe fuera de la armenia.

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La semifinalista de 2024 alcanzó sus primeros cuartos de un WTA 1000 desde Roma 2025, en una temporada condicionada por las lesiones.

Buscará las semifinales ante la ucraniana Elina Svitolina (n.7) o la estadounidense Ann Li (n.30). EFE

(foto)