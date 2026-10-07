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Zheng resiste a Charaeva y mantiene viva la esperanza local en Pekín

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Pekín, 7 oct (EFE).- La china Zheng Qinwen (n.54), campeona olímpica, derrotó este miércoles a la armenia Alina Charaeva (n.118) por 6-1, 2-6 y 6-4 y avanzó a los cuartos de final del Abierto de China, poniendo fin al recorrido de la verdugo de la kazaja Elena Rybakina, principal cabeza de serie.

La jugadora local necesitó dos horas y catorce minutos sobre la pista dura de la central Diamond en Pekín, para superar otro examen a tres sets, después de perder el control de un encuentro que había comenzado con autoridad.

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Zheng abrió con una rotura y llevó la iniciativa con restos profundos y cambios de dirección que desplazaban a Charaeva. El marcador, sin embargo, ocultó un momento delicado con 2-1, cuando la china desperdició un 40-0 y tuvo que salvar tres bolas de rotura. Superado el apuro, ganó los tres juegos restantes y cerró al resto.

La armenia cambió el panorama en la segunda manga. Más firme en los intercambios, ganó todos los puntos disputados con su primer saque y aprovechó las dificultades de Zheng para encontrar el suyo. Dos roturas en blanco, acompañadas por tres dobles faltas de la china, le permitieron forzar el desempate.

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Zheng recuperó la iniciativa en el tercero, aunque necesitó cuatro oportunidades para romper y adelantarse 3-1. Confirmó en blanco y conservó la ventaja hasta que, al sacar para ganar con 5-3, cedió ante una Charaeva que seguía encontrando ángulos para incomodarla.

La respuesta fue inmediata. Zheng volvió a presionar al resto y cerró en su primera bola de partido, con un golpe fuera de la armenia.

La semifinalista de 2024 alcanzó sus primeros cuartos de un WTA 1000 desde Roma 2025, en una temporada condicionada por las lesiones.

Buscará las semifinales ante la ucraniana Elina Svitolina (n.7) o la estadounidense Ann Li (n.30). EFE

(foto)

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