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Maíllo reafirma que no será candidato del Frente Amplio e invita a Podemos a sentarse a debatir sobre primarias

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reafirmado este martes que no será candidato de la confluencia de partidos de izquierda que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre bajo la denominación de Frente Amplio, dado que entiende que su papel ahora está en Andalucía, donde es parlamentario, al tiempo que ha animado a Podemos a "debatir" en torno a una mesa la propuesta de primarias abiertas que este pasado lunes planteó Irene Montero de cara a dichos comicios.

En concreto, la eurodiputada y referente electoral de Podemos, Irene Montero, planteó este pasado lunes a los partidos de Sumar, como condición para confluir de cara a dichos comicios, la celebración de unas primarias abiertas a toda la izquierda los días 14 y 15 de octubre con el objetivo de elegir al cabeza de lista de una futura coalición.

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Al respecto de esta cuestión se ha pronunciado este martes Antonio Maíllo en declaraciones en la Cadena SER y La 1 de TVE recogidas por Europa Press, y ha explicado que este pasado lunes se encontró por las calles de Madrid a Irene Montero, y aprovechó para plantearle que se reúnan representantes de Podemos y de los partidos del Frente Amplio para que desde la formación 'morada' les cuenten dicha propuesta de primarias "no por la tele", sino "sentados en una mesa de manera fraternal".

"Nosotros le vamos a decir (a Irene Montero) que nos veamos, porque las cosas hay que hacerlas no por la tele, sino sentados en una mesa de manera fraternal, como estamos construyendo de manera fraternal y llevamos mucho tiempo construyendo de manera fraternal y respetuosa el Frente Amplio", ha comentado Maíllo, que en esa línea ha reivindicado que las organizaciones que sustentan esa coalición llevan "meses de trabajo discreto, de complicidades, de confianzas construidas".

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También ha señalado que "en los próximos días" contarán con un candidato para la cita del 29 de noviembre, y que el Frente Amplio es "un proyecto que acoge a todo aquel que se quiere incorporar para resolver los grandes problemas" que presenta España, y que "tiene en la audacia el motor de su actuación para generar esperanza en millones de personas que necesitan un Gobierno que se enfrente realmente a quienes, con intereses absolutamente privados, van en contra de los intereses populares".

"SÁNCHEZ NOS PREGUNTÓ SI ESTÁBAMOS PREPARADOS ANTES DE CONVOCAR"

Antonio Maíllo también ha señalado que, "antes de convocar" las elecciones del 29 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "nos preguntó si estábamos preparados, y fuimos todos uno diciéndole que estamos preparados", que "ningún problema por nuestra izquierda".

El que fuera cabeza de cartel de la coalición Por Andalucía en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo se ha descartado como candidato del Frente Amplio porque su "compromiso institucional" actualmente "está en Andalucía", en cuyo parlamento ejerce como portavoz del grupo que integra a IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierda.

"Me presenté hace poco" a las elecciones andaluzas y "no sería serio irme de Andalucía", ha argumentado Maíllo para justificar que no vaya a concurrir a las elecciones generales, lo que no significa, según ha querido aclarar, que no vaya a tener "protagonismo" en la campaña, que no apoye los actos del Frente Amplio y se "desgañite en mítines, encuentros y jornadas".

Preguntado por la opción de la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, como candidata del Frente Amplio, Maíllo ha señalado que en el ámbito de dicha coalición cuentan con "una cantera formidable de referencias".

Además, ha apuntado que dicha confluencia avanza hacia "un bloque y una candidatura coral en la que muchas referentes importantes van a canalizar carriles de sensibilidades de ese Frente Amplio, que es el reconocimiento de un proyecto plural, diverso, donde la gente se identifica con Mónica García, con Ada Colau, con Antonio Maíllo, con Irene Montero si quiere venirse al final, o con Joan Baldoví si quisiera venir".

"LOS TIEMPOS DEL FULANISMO SE HAN ACABADO"

"Es decir, la gente tiene identidades personales, pero que en el fondo son identidades políticas, no nos confundamos", ha añadido Maíllo antes de apostillar que cree que "los tiempos del fulanismo se han acabado, y lo más importante es esa gran ambición colectiva que nos impulsa a decir que se pueden revertir las encuestas", que "hay proyectos y finalidad para seguir profundizando en las reformas estructurales de nuestro país", algo que el PSOE "no lo va a hacer solo", según ha advertido también.

A la pregunta de si cree que Podemos debe estar en la misma candidatura para las generales que las formaciones que se van a integrar en el Frente Amplio, ha respondido que así lo piensa, "porque desde Izquierda Unida" tienen la "convicción profunda" de que ese "bloque histórico" esté conformado por "el mayor número de organizaciones posibles", ha agregado.

En esa línea, ha indicado que van a "interpelar a la gente a que vayamos en un solo bloque para ser eficaces en una proyección de empuje político, democrático, y en favor de reformas que satisfacen las demandas de la gente".

"Es decir, nos tenemos que poner en el frontispicio de nuestros pensamientos a la gente que ahora mismo está sufriendo la amenaza del desahucio, el alquiler que se lo pueden subir el 50%, la angustia por que no puedan pagar la luz de la próxima factura, o la cesta de la compra que sube. Nosotros tenemos que tener en mente los intereses de la mayoría social de nuestro país, y si eso es así, eso se transforma en un reto colectivo como es una única candidatura", ha manifestado Maíllo.

Finalmente, el líder de IU ha comentado que el Frente Amplio es "una actualización de lo que es el bloque histórico de una izquierda que existe en España, que tiene una representación más fragmentada en términos organizativos, pero que tiene suficientes puntos en común para ofrecer un proyecto político al país, y la actualización del nombre no es más que el reflejo también de cómo se ha ido pergeñando toda la complejidad que tiene un espacio que es muy plural y muy abierto, pero que tiene una voluntad que todo el mundo nos reconoce", ha añadido para concluir.

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EuropaPress

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