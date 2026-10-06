Madrid gana un escaño en detrimento de Cádiz para las elecciones del 29 de noviembre

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Madrid, 6 oct (EFE).- Madrid sumará un escaño más en las elecciones generales del 29 de noviembre y pasará de 37 a 38 diputados, en detrimento de Cádiz que perderá uno y bajará de 9 a 8 representantes. Ambas son las dos únicas circunscripciones que modifican su representación respecto a los comicios de 2023.

Así figura en el reparto de escaños por circunscripciones incluido en el real decreto de disolución de las Cortes Generales y convocatoria anticipada de elecciones, publicado este martes en el Boletín oficial del Estado (BOE).

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En aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985 se establecen las 52 circunscripciones electorales, que se corresponden con cada una de las cincuenta provincias españolas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

También se elegirán 209 senadores, en virtud del artículo 165 de la Ley Orgánica 5/1985: 4 en las circunscripciones provinciales y tres en las insulares (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife), y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas a dos senadores.

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El resto de senadores los designarán los parlamentos autonómicos.

El siguiente recoge el reparto de escaños de diputados para las elecciones del 29 de noviembre:

Circunscripción

Diputados

Albacete

4

Alicante/Alacant

12

Almería

6

Álava

4

Asturias

7

Ávila

3

Badajoz

5

Baleares

8

Barcelona

32

Bizkaia

8

Burgos

4

Cáceres

4

Cádiz

8

Cantabria

5

Castellón

5

Ciudad Real

5

Córdoba

6

Coruña (A)

8

Cuenca

3

Gipuzkoa.

6

Girona

6

Granada

7

Guadalajara

3

Huelva

5

Huesca

3

Jaén

5

León

4

Lleida

4

Lugo

4

Madrid

38

Málaga

11

Murcia

10

Navarra

5

Ourense

4

Palencia

3

Palmas (Las)

8

Pontevedra

7

Rioja (La)

4

Salamanca

4

Santa Cruz de Tenerife

7

Segovia

3

Sevilla

12

Soria

2

Tarragona

6

Teruel

3

Toledo

6

Valencia

16

Valladolid

5

Zamora

3

Zaragoza

7

Ceuta

1

Melilla

1

EFE

eaa/jdm