Madrid gana un escaño en detrimento de Cádiz para las elecciones del 29 de noviembre

Madrid, 6 oct (EFE).- Madrid sumará un escaño más en las elecciones generales del 29 de noviembre y pasará de 37 a 38 diputados, en detrimento de Cádiz que perderá uno y bajará de 9 a 8 representantes. Ambas son las dos únicas circunscripciones que modifican su representación respecto a los comicios de 2023.
Así figura en el reparto de escaños por circunscripciones incluido en el real decreto de disolución de las Cortes Generales y convocatoria anticipada de elecciones, publicado este martes en el Boletín oficial del Estado (BOE).
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En aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985 se establecen las 52 circunscripciones electorales, que se corresponden con cada una de las cincuenta provincias españolas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
También se elegirán 209 senadores, en virtud del artículo 165 de la Ley Orgánica 5/1985: 4 en las circunscripciones provinciales y tres en las insulares (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife), y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas a dos senadores.
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El resto de senadores los designarán los parlamentos autonómicos.
El siguiente recoge el reparto de escaños de diputados para las elecciones del 29 de noviembre:
Circunscripción
Diputados
Albacete
4
Alicante/Alacant
12
Almería
6
Álava
4
Asturias
7
Ávila
3
Badajoz
5
Baleares
8
Barcelona
32
Bizkaia
8
Burgos
4
Cáceres
4
Cádiz
8
Cantabria
5
Castellón
5
Ciudad Real
5
Córdoba
6
Coruña (A)
8
Cuenca
3
Gipuzkoa.
6
Girona
6
Granada
7
Guadalajara
3
Huelva
5
Huesca
3
Jaén
5
León
4
Lleida
4
Lugo
4
Madrid
38
Málaga
11
Murcia
10
Navarra
5
Ourense
4
Palencia
3
Palmas (Las)
8
Pontevedra
7
Rioja (La)
4
Salamanca
4
Santa Cruz de Tenerife
7
Segovia
3
Sevilla
12
Soria
2
Tarragona
6
Teruel
3
Toledo
6
Valencia
16
Valladolid
5
Zamora
3
Zaragoza
7
Ceuta
1
Melilla
1
EFE
eaa/jdm
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