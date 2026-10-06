Espana agencias

Madrid gana un escaño en detrimento de Cádiz para las elecciones del 29 de noviembre

Guardar

Madrid, 6 oct (EFE).- Madrid sumará un escaño más en las elecciones generales del 29 de noviembre y pasará de 37 a 38 diputados, en detrimento de Cádiz que perderá uno y bajará de 9 a 8 representantes. Ambas son las dos únicas circunscripciones que modifican su representación respecto a los comicios de 2023.

Así figura en el reparto de escaños por circunscripciones incluido en el real decreto de disolución de las Cortes Generales y convocatoria anticipada de elecciones, publicado este martes en el Boletín oficial del Estado (BOE).

PUBLICIDAD

En aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985 se establecen las 52 circunscripciones electorales, que se corresponden con cada una de las cincuenta provincias españolas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

También se elegirán 209 senadores, en virtud del artículo 165 de la Ley Orgánica 5/1985: 4 en las circunscripciones provinciales y tres en las insulares (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife), y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas a dos senadores.

PUBLICIDAD

El resto de senadores los designarán los parlamentos autonómicos.

El siguiente recoge el reparto de escaños de diputados para las elecciones del 29 de noviembre:

Circunscripción

Diputados

Albacete

4

Alicante/Alacant

12

Almería

6

Álava

4

Asturias

7

Ávila

3

Badajoz

5

Baleares

8

Barcelona

32

Bizkaia

8

Burgos

4

Cáceres

4

Cádiz

8

Cantabria

5

Castellón

5

Ciudad Real

5

Córdoba

6

Coruña (A)

8

Cuenca

3

Gipuzkoa.

6

Girona

6

Granada

7

Guadalajara

3

Huelva

5

Huesca

3

Jaén

5

León

4

Lleida

4

Lugo

4

Madrid

38

Málaga

11

Murcia

10

Navarra

5

Ourense

4

Palencia

3

Palmas (Las)

8

Pontevedra

7

Rioja (La)

4

Salamanca

4

Santa Cruz de Tenerife

7

Segovia

3

Sevilla

12

Soria

2

Tarragona

6

Teruel

3

Toledo

6

Valencia

16

Valladolid

5

Zamora

3

Zaragoza

7

Ceuta

1

Melilla

1

EFE

eaa/jdm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un menú castizo, un local de barrio y un bocadillo de calamares de alta cocina: así es el restaurante del mejor chef de Madrid 2026

El cocinero madrileño Álex De La Fuente, del restaurante In-pulso, ha obtenido el primer puesto del XXXIII Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid, organizado por Acyre Madrid

Un menú castizo, un local de barrio y un bocadillo de calamares de alta cocina: así es el restaurante del mejor chef de Madrid 2026

La broma de Felipe VI a la reina Letizia que ha desatado las risas en Finlandia: “Te lo tienes que aprender tú también”

El matrimonio acudió este lunes a la Embajada de España en Helsinki para conocer a la comunidad española en el país escandinavo

La broma de Felipe VI a la reina Letizia que ha desatado las risas en Finlandia: “Te lo tienes que aprender tú también”

Por qué cuando envejecemos acumulamos “células zombis”: el sistema de limpieza se deteriora con la edad

Las células zombis o senescentes permanecen en nuestro cuerpo sin dividirse, pero sin morir

Por qué cuando envejecemos acumulamos “células zombis”: el sistema de limpieza se deteriora con la edad

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 6 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 6 octubre

Desaparecida la tripulación de un carguero hundido tras un ataque con drones en el mar Negro

El Alfa Watan fue uno de los dos barcos alcanzados. El otro, el Able, de bandera de Palaos, sufrió un incendio después del ataque

Desaparecida la tripulación de un carguero hundido tras un ataque con drones en el mar Negro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desaparecida la tripulación de un carguero hundido tras un ataque con drones en el mar Negro

Desaparecida la tripulación de un carguero hundido tras un ataque con drones en el mar Negro

Matrículas rojas, azules y amarillas de los coches, qué significan y para qué sirve cada tipo

Los eléctricos ya suponen una de cada tres ventas de coches en España: crecen sus matriculaciones más de un 50% en un año

Ya es oficial: el BOE publica el Real Decreto que convoca elecciones generales el 29 de noviembre y disuelve las Cortes

Argelia recupera las penas de muerte más de 30 años después con condenas a nueve narcotraficantes

ECONOMÍA

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Votar en otoño y no en verano le puede salir más barato al Estado: el efecto de las vacaciones aumenta el gasto en voto por correo

El Banco de España detecta indicios de un posible desvío de productos chinos hacia Europa por los aranceles de Trump

El Ibex convierte los años de Sánchez en La Moncloa en una fiesta para los accionistas: dispara su rentabilidad un 172% desde 2018

DEPORTES

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”

Qué fue de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona que fue condenado por disparar en un hospital y perdió 13 millones en inversiones

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

La reflexión de Rafa Nadal sobre la vulnerabilidad de los deportistas: “Somos seres humanos, no superhéroes”

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid