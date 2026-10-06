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Los testigos del crimen machista de Palma hallaron el cuerpo de la víctima "incrustado" bajo el salpicadero

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Los testigos del crimen machista de Can Pastilla hallaron el cuerpo de Maria del Rosario "incrustado" bajo el salpicadero del coche después de que acabara estampado contra otro vehículo.

El juicio con jurado por el asesinato de 66 puñaladas de una mujer el 10 de diciembre de 2024 en el camino de Can Pastilla sigue este martes en la Audiencia Provincial con la declaración de varios testigos.

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Ha sido una vigilante de seguridad de Endesa, en las cercanías del accidente, la que ha explicado que tras terminar su turno y mientras se dirigía a su vehículo escuchó "una gran explosión" que le recordó a la que ocurrió cerca de su casa una vez que mataron a un Guardia Civil.

Según su relato, se acercó al vehículo y, aunque al principio no vio a nadie, después "vio aparecer la cabecita de la niña" en la parte de atrás. Poco después, debajo del salpicadero en la parte del copiloto, vio el cuerpo de la víctima "incrustado en una posición impresionante".

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Una mujer ha afirmado que escuchó un "estruendo superfuerte" cuando salía de un establecimiento de la zona y que al acercarse vio al acusado abandonando el vehículo "como si no fuera con él". Al acercarse al vehículo siniestrado, ha continuado, vio a la víctima "hecha un ovillo".

Una vecina de la zona también vio al procesado abandonando el lugar "tranquilamente y mirando hacia el coche como su hubiera alguien".

Cabe recordar que el acusado se enfrenta a 27 años de prisión por unos hechos que ocurrieron en diciembre de 2024 cuando, según la acusación pública, el hombre convenció a la mujer para que se vieran e ir juntos en coche a recoger a la hija menor de ambos de la 'escoleta' y pidió a la víctima que dejara la pulsera en su casa.

Tras recoger a la niña, cuando el coche circulaba por el camino de Can Pastilla, el hombre sacó un cuchillo que llevaba entre su ropa y asestó hasta 66 puñaladas a la víctima en cabeza, cuello, tórax, abdomen y brazos. Algunas de ellas le perforaron los pulmones y la yugular.

La víctima falleció a los pocos minutos y, con el cadáver en el dentro del vehículo, el hombre aceleró repentinamente, lo que ocasionó diversos accidentes de tráfico hasta que colisionó con otro coche por detrás y se detuvo en la misma carretera, provocando heridas leves en la bebé. El hombre huyó pero fue detenido poco después por la Policía Local de Palma en un parque de la zona.

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EuropaPress

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