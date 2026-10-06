La jueza pide al Gobierno de Ceuta que entregue la lista de llamadas de Vivas a Moncloa

Madrid, 6 oct (EFE).- La juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga presuntos delitos en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta este verano, ha requerido a la representación procesal de la ciudad autónoma que, "a la mayor urgencia", aporte la lista de llamadas del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su jefe de gabinete entre los días 27 y 30 de julio. EFE

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La magistrada Tardón requiere a Vivas “a la mayor urgencia” un listado de las llamadas que mantuvo con el Gobierno antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta Esta petición llega una semana después de que la magistrada escuchara a Vivas y al exjefe de gabinete del anterior delegado del Gobierno

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