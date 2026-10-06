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La jueza abre diligencias previas sobre el exdelegado del Gobierno en Ceuta y consulta a la Fiscalía

28/09/2026 El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, durante una rueda de prensa, a 28 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Pérez Triano ha presentado su dimisión, una decisión que, según el mismo ha dicho, había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado al ministro y 'mando único' para la crisis de Ceuta, Ángel Victor Torres. Además, ha señalado que "semanas antes" ya había avisado al Gobierno central de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
28/09/2026 El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, durante una rueda de prensa, a 28 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Pérez Triano ha presentado su dimisión, una decisión que, según el mismo ha dicho, había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado al ministro y 'mando único' para la crisis de Ceuta, Ángel Victor Torres. Además, ha señalado que "semanas antes" ya había avisado al Gobierno central de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de personas a Ceuta procedentes de Marruecos de finales de julio, ha acordado abrir diligencias previas sobre el exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma Miguel Ángel Pérez Triano.

Así lo ha acordado en un auto del pasado 28 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también pide un informe a la Fiscalía, después de la querella de Abogados Cristianos contra Triano como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos y prevaricación.

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Ahora, la magistrada indica que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Tardón señala que al no estar determinadas "la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente" instruir diligencias previas "y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

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En la querella, Abogados Cristianos sostiene que el CNI trasladó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta "una alerta sobre una convocatoria masiva difundida a través de redes sociales para acceder irregularmente a la ciudad autónoma por el espigón de El Tarajal y por vía marítima", según una nota de la fundación.

Según el escrito, el entonces jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, habría comunicado personalmente esa información al delegado del Gobierno.

"Abogados Cristianos quiere que la investigación permita determinar hasta dónde llegaron esas advertencias y qué decisiones se adoptaron ante ellas", dice la fundación, que solicita la declaración como testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pocos días después de la apertura de diligencias previas sobre Triano se produjo la declaración testifical de su exjefe de gabinete, Gonzalo Sanz, ante la jueza Tardón. En ella, Sanz ratificó que trasladó a Triano el contenido de sus conversaciones con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un día antes de los hechos.

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