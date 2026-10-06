Hallan el cadáver de un hombre con un cuchillo en el pecho en una calle de Lorca (Murcia)

Lorca, 6 oct (EFE).- El cadáver de un hombre ha sido hallado en Lorca (Murcia) a primera hora de esta mañana con un cuchillo clavado en el pecho, según ha confirmado la Policía Nacional, que ha asumido la investigación del caso como un presunto homicidio.
El cuerpo ha sido encontrado a las ocho de la mañana, tumbado en el suelo, en la parte baja del barrio de La Viña, en la calle Camino Viejo del Puerto, entre un gimnasio y unos almacenes.
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Hasta el lugar del suceso se ha desplazado la Policía Judicial y Científica en busca de indicios que permitan esclarecer el crimen y se espera la llegada de la autoridad judicial.EFE
adm/or/jdm
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