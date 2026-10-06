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Gobierno Vasco viaja a Argentina y Uruguay a refrozar vínculos con las comunidades vascas

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Vitoria, 6 oct (EFE).- La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, visitará Argentina y Uruguay entre los días 8 y 18 de octubre para "reforzar la presencia internacional de Euskadi y estrechar las relaciones institucionales, culturales y sociales con las colectividades vascas en el exterior".

Bengoetxea se reunirá con el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, y visitará la Legislatura provincial. Estas reuniones servirán para profundizar en los vínculos existentes entre Euskadi y Córdoba y explorar nuevas oportunidades, ha destacado la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

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La vicelehendakari participará además en la Semana Nacional Vasca de Argentina, el principal encuentro anual de la diáspora vasca del país, que este año se celebrará en Villa María (Córdoba). Allí asistirá a la presentación de varios libros en euskera y ofrecerá una conferencia sobre la situación política de Euskadi en un acto enmarcado en el 90 aniversario del Gobierno Vasco.

Bengoetxea tendrá también la oportunidad de conocer el trabajo desarrollado por las euskal etxeak y las comunidades vascas de Argentina, que desde hace décadas contribuyen a mantener vivos la lengua y la cultura vasca.

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La consejera viajará después a Buenos Aires, donde participará en la inauguración del Mundial de Pelota Vasca, en el que la Euskal Selekzioa, donde vivirá "un momento histórico" al competir oficialmente por primera vez tras su reconocimiento por parte de la Federación Internacional de Pelota Vasca.

Durante su estancia en la capital argentina, Bengoetxea mantendrá además reuniones de trabajo con la ministra de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, y con el ministro de Movilidad, Pablo Bereciartua.

Estos encuentros permitirán intercambiar experiencias en ámbitos relacionados con la cultura, las políticas públicas y la gestión urbana, así como identificar posibles vías de colaboración entre ambas administraciones.

Tras su paso por Argentina, la vicelehendakari concluirá su viaje oficial en Uruguay, donde asistirá a la reapertura del Frontón Real de San Carlos, en Colonia de Sacramento, y verá varios partidos de la Euskal Selekzioa. EFE

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