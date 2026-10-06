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Génova se desmarca de Ayuso y ve "garantista" el sistema de voto por correo

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Madrid, 6 oct (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado este martes que el sistema de voto por correo tiene una serie de controles que garantizan que el procedimiento esté controlado, todo ello después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidiera el lunes "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo".

En una entrevista en Onda Cero, Sémper ha afirmado que "el sistema es garantista" y tiene controles que hacen que el procedimiento esté vigilado por la Junta Electoral Central, donde el PP está representado.

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"Vamos a garantizar que así sea y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire con voto presencial y con voto por correo", ha apuntado el portavoz del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Sémper ha respondido así a la pregunta de si tiene alguna duda de que en el sistema de voto por correo pueda producirse un fraude, como sugirieron el lunes tras la convocatoria electoral, Ayuso y el líder de Vox, Santiago Abascal.

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El portavoz del PP ha afirmado que por todas las cosas que se han visto estos últimos años se entiende que "haya mucha gente que desconfíe" del Gobierno y piensen que Sánchez "es capaz de cualquier cosa".

Pero, pese a esto, lo que el PP quiere es que todo el mundo vaya a votar "masivamente" al partido de Feijóo el 29 de noviembre, que "no se queden en casa" y que el que tenga que estar ese fin de semana fuera o esté impedido por cualquier circunstancia que le impida acudir al colegio electoral, lo haga por correo, ha señalado Sémper. EFE

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