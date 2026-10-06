España prorroga los controles a los viajeros procedentes de Italia hasta el 22 de octubre

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Madrid, 6 oct (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes un decreto por el que se prorrogan los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia, tras la decisión de este país de prolongar la suspensión del acuerdo Schengen con España.

Se trata de la cuarta medida de control adoptada por España en respuesta a la decisión del Ejecutivo italiano, presidido por Giorgia Meloni, tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio.

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El Gobierno español considera que se mantienen las circunstancias que motivaron la adopción de esta medida y, por ello, ha decidido prorrogarla, sin perjuicio de que un cambio de dichas circunstancias pueda aconsejar una modificación del plazo previsto. EFE