El nuevo Frente Amplio se debate entre Mónica García y Ada Colau como cabezas de lista

Guardar

Madrid, 6 oct (EFE).- La nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, se debate entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como posibles cabezas de lista para las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras Podemos insiste en su oferta de primarias abiertas.

Los nombres de Mónica García y Ada Colau son los que suenan con más fuerza dentro del núcleo de decisión de Frente Amplio, coalición integrada por el momento por los cuatro partidos de Sumar que gobiernan con el PSOE: IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

PUBLICIDAD

La intención es tomar un decisión esta misma semana, antes del acto de presentación de la nueva coalición y del candidato o candidata a presidencia del Gobierno, previsto el 17 de octubre.

En el caso de los comunes, la ejecutiva ha apoyado mayoritariamente que Ada Colau sea la cabeza de cartel de Frente Amplio, mientras que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se perfila como número uno por la provincia de Barcelona.

PUBLICIDAD

Y la ejecutiva de Más Madrid ha decidido que la lista electoral por Madrid de Frente Amplio ha de ser "liderada y compuesta por referentes políticos y electorales" de su organización regional.

La ministra de Sanidad no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que pueda ser la número uno de la coalición por Madrid y se ha limitado a defender el "arraigo territorial" de su organización, Más Madrid, y la "confederalidad" de Frente Amplio.

PUBLICIDAD

"Tenemos un espacio en el que nos tratamos con respeto y con fraternidad y en el que decidiremos de manera confederal cómo nos presentamos. Más allá de que luego cada uno en nuestro territorio, con nuestro arraigo territorial, tenemos claro cuál es nuestro papel en Frente Amplio", ha declarado a los medios en el Congreso.

Por su parte, Colau ha reconocido que "no tenía previsto" regresar a la primera línea de la política institucional, dado que "es un lugar bastante hostil", pero ha asegurado en una entrevista que está "a disposición" de los partidos de Frente Amplio.

PUBLICIDAD

"Lo importante es que las personas se pongan al servicio de crear consensos para que dentro de Frente Amplio esté el máximo de gente. Por tanto, debemos ponernos a disposición, estar todos y que sea lo más coral y amplio posible. Y, después, estar disponibles", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de que la cabeza de lista de Frente Amplio sea Mónica García o Ada Colau, el diputado de los comunes Gerardo Pisarello ha señalado en una rueda de prensa en el Congreso que "todo esta abierto" y lo que ocurra va a depender "de las conversaciones y negociaciones de los partidos entre sí".

PUBLICIDAD

Al respecto, fuentes de Más Madrid han asegurado a EFE que durante la ejecutiva, celebrada el lunes, no se habló de nombres concretos y solo se decidió que sea este partido el que lleve todo el protagonismo en la lista por Madrid.

"Luego ya se verá quién va a la Presidencia", han añadido las mismas fuentes.

Sin embargo, otras fuentes de Frente Amplio sostienen que el nombre de Mónica García sigue sobre la mesa como posible número uno de la coalición por Madrid, un puesto que habitualmente los partidos destinan al candidato a la Presidencia del Gobierno.

PUBLICIDAD

En Frente Amplio no descartan romper con esta costumbre, según explican a EFE fuentes de la coalición, que señalan que la intención es configurar una candidatura lo más coral posible, con distintos referentes en función de cada territorio.

Mientras tanto, Podemos insiste en su oferta de primarias abiertas para elegir al cabeza de lista de la izquierda alternativa al PSOE, un proceso al que se presentaría la número dos de los morados, Irene Montero.

PUBLICIDAD

"Con las primarias siempre aciertas", ha asegurado la líder de Podemos, Ione Belarra, que considera que es un sistema que garantiza que "los mejores" den "la batalla contra el fascismo".

En Frente Amplio han emplazado a Podemos a formular esta propuesta en privado y no a través de los medios de comunicación, aunque la líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, la rechaza porque opina que es "acordar que competir".

PUBLICIDAD

En representación de los comunes, Pisarello ha señalado sin embargo que "no hay que descartar nada", ya que están a "contra reloj" por el adelanto electoral y considera que "hay que estudiar todas las fórmulas posibles".

El tiempo apremia para tomar todas estas decisiones, ya que el 16 de octubre es el último día para que los partidos que vayan en coalición lo comuniquen y el 26 acaba el plazo de presentación de candidaturas. EFE