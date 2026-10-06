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Detenido el conductor de un vehículo en Ceuta por esconder un migrante bajo los asientos

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Ceuta, 6 oct (EFE).- La Policía Nacional de Ceuta ha detenido al conductor de un vehículo que se disponía a embarcar con destino al puerto de Algeciras (Cádiz) y que escondía, bajo los asientos traseros del turismo, a un migrante que permanecía en la ciudad desde la entrada masiva de finales de julio.

Según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, la detención se ha practicado en el marco del operativo que la Policía Nacional ha establecido en la ciudad autónoma de Ceuta con motivo de la entrada masiva de personas migrantes los días 30 y 31 de julio.

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Esta situación ha motivado que se haya establecido un dispositivo de refuerzo especial en la zona portuaria con la finalidad de controlar la salida de posibles inmigrantes irregulares con destino a la península.

La labor policial permitió este sábado la detención de un varón de nacionalidad marroquí como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecimiento de la inmigración ilegal).

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La actuación policial se desarrolló en el puerto de Ceuta, concretamente en el acceso de vehículos al buque de pasajeros que efectúa la ruta Ceuta-Algeciras.

Durante el control de uno de los vehículos, los agentes localizaron en su parte trasera y oculto bajo los asientos un habitáculo acondicionado para el trasporte clandestino de personas, en cuyo interior se encontraba escondido un migrante que pretendía acceder a la embarcación eludiendo el correspondiente control documental.

Tras prestar asistencia al migrante, se ha procedido a la detención del conductor del vehículo y titular del mismo.

Asimismo, una vez requerida la documentación al migrante que viajaba oculto se han iniciado los trámites administrativos por su situación administrativa irregular. EFE

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