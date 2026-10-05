Zheng resiste a Bouzkova y mantiene viva la esperanza local en Pekín

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Pekín, 5 oct (EFE).- La china Zheng Qinwen (n.54), vigente campeona olímpica, avanzó este lunes a los octavos de final del Abierto de China al superar a la checa Marie Bouzkova (n.27), decimoctava favorita, por 7-6(3), 4-6 y 7-5.

La jugadora local necesitó dos horas y 56 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín para doblegar una defensa que le obligó a buscar líneas, insistir en sus ataques y esperar hasta el último juego para conseguir la rotura definitiva.

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Zheng, invitada al cuadro y fuera de las cabezas de serie tras una temporada condicionada por las lesiones, encontró en el saque un apoyo decisivo. Sus once servicios directos y la contundencia de su derecha sostuvieron sus opciones ante una adversaria capaz de devolver golpes que parecían definitivos.

La china abrió con una rotura en blanco y se adelantó 2-0, pero Bouzkova resistió cinco oportunidades de quiebre en sus dos siguientes servicios y recuperó el terreno perdido. Zheng tuvo que recurrir al desempate, que cerró con una derecha que cayó en picado junto a la línea de fondo cuando todo el graderío pensaba que se marchaba fuera.

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La checa respondió con dos roturas y un 3-0 en la segunda manga. Su capacidad para prolongar los intercambios y encontrar huecos cuando Zheng subía a la red volvió a inclinar el partido. La local recuperó uno de los servicios perdidos y, después de verse 2-5, se acercó al 4-5, pero Bouzkova conservó el saque para forzar el tercer set.

El desenlace exigió paciencia. Ambas mantuvieron sus servicios hasta el 5-5, entre derechas potentes de Zheng, defensas a la carrera y varias respuestas de Bouzkova que frustraron las incursiones de la china en la red.

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Zheng desperdició un 40-0 en el undécimo juego, aunque acabó sosteniendo el saque en su quinta oportunidad. Después creó las primeras bolas de rotura del parcial, ya convertidas en ocasiones de partido, y aprovechó la segunda tras un revés largo de la checa.

Semifinalista en Pekín en 2024 y cuartofinalista del último Abierto de Estados Unidos desde la previa, la campeona olímpica sigue recuperando terreno ante su público.

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Zheng buscará un puesto en cuartos de final ante la armenia Alina Charaeva (n.118), verdugo de Elena Rybakina (n.1), que este lunes derrotó a la británica Sonay Kartal (n.129) por 6-4 y 6-1.EFE

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