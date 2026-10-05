Tsobanian, CEO del Abierto de España de golf: ″Si Rahm no viene lo entiendo totalmente″

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Carlos Pérez Gil

Madrid, 5 oct (EFE).- El máximo responsable de la organización del Abierto de España de golf, Gerard Tsobanian, asegura que si Jon Rahm no puede participar en la edición que comienza este jueves, sería comprensible al tratarse de un asunto familiar por el nacimiento de su hija y remarca que siempre van a estar agradecidos por lo ″generoso″ que el jugador vasco ha sido con el torneo.

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″Queremos todos verlo aquí. Es un ídolo nacional y el máximo representante del golf español. Pero en la vida siempre hay sorpresas, a veces funciona bien, a veces no. Y por causa familiar él no puede venir este año y lo entiendo totalmente″, señala Tsobanian en una entrevista con EFE con motivo de la nueva edición del Abierto de España, del DP World Tour, el circuito europeo, que se celebra entre los días 8 y 11 en el Real Club de Campo Villa de Madrid.

El empresario francés hace hincapié en que Rahm es ″el embajador del golf español y del torneo″ y que su apoyo en los siete años que su promotora llega organizando el torneo, perteneciente al DP World Tour, siempre lo ″ha apoyado de manera muy generosa″ para cualquier cosa que se le ha pedido.

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″Lo reconozco hoy y lo reconoceré siempre por su presencia. Es importante también porque es el más alto representante del golf español y él lo quiere apoyar a este deporte″, incide Tsobanian.

Aunque admite que la ausencia de Rahm sería un contratiempo para el torneo, pone de relieve la calidad del plantel de jugadores que hay este año, lo que compara cuando el tenista Carlos Alcaraz se ha ausentado del Masters 1000 de Madrid de tenis que también organiza su empresa, Madrid Trophy Promotion.

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″Alcaraz no ha venido dos años, pero hemos vendido más del 95 por ciento de las entradas porque la gente quiere ver a los mejores del mundo y saben que van a estar presentes. Y es lo que buscamos también con el golf, que vengan los mejores del mundo para no depender de pocos jugadores para el éxito del evento″, argumenta.

En el torneo de este año participa cerca de una decena de jugadores del top 50 de golf mundial, entre ellos, los ingleses Justin Rose y Thyrrell Hatton, el sueco Ludvig Aberg, el irlandés Shane Lowry o el estadounidense Patrick Reed, actual líder del circuito europeo.

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Entre los españoles, destacan Eugenio Chacarra, Ángel Ayora o el veterano Sergio García.

Tsoabanian se muestra convencido de que el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, jugará ″pronto″ el Abierto de Madrid, en el que solo ha participado en 2007 como amateur.

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″Desde hace años, estoy dispuesto a hacer una versión para que venga y nos dé una alegría. Es un lujo que no muchos torneos tienen y yo estaría dispuesto a hacer la inversión para que venga aquí y nos enseñe su talento″, confía.

A su juicio, solo falta que encaje en su calendario: ″Y que un día diga voy porque muchos de mis compañeros han hablado bien de Madrid y voy a verlo personalmente y pasar un buen momento. Eso es lo que queremos darles, que vengan a un torneo que les apetece (…) Este es un marco de calidad y de confianza″.

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Además de McIlroy, Tsobaninan no oculta que su sueño sería traer a la gran leyenda del golf, el estadounidense Tiger Woods.

Ante los cambios que se avecinan en el PGA Tour estadounidense y en el DP World Tour europeo y las dudas sobre la continuidad de LIV, el empresario de origen armenio presagia que Madrid ganará peso en el calendario mundial.

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″Me han dicho (el DP World Tour) que quieren que el Open de España sea un pilar importante del circuito. Estoy muy contento, porque los esfuerzos y la inversión que hemos hecho son la recompensa a todo esto″, señala Tsobanian, quien también ve otro factor positivo la Ryder Cup de 2031 en Girona, lo que hará crecer el golf en España.

Madrid Trophy Promotion tiene firmado con el circuito europeo la celebración hasta 2031 del Abierto de España, que este año vuelve a repartir sendas plazas para el Masters de Augusta y el Abierto Británico de 2027.

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Tsobanian lamenta que por segundo año, el evento no cuente con un patrocinador principal, pero está seguro de que aparecerá como ocurrió con el tenis.

″Hay que tener un poco de paciencia″, recomienda el empresario, quien rechaza aceptar una oferta a la baja porque ″devaluaría el producto″. EFE

(foto) (vídeo)