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El juicio por el doble crimen de Manzanares arranca con las defensas cuestionando las pruebas contra los acusados

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El juicio con jurado popular por dos de los crímenes que más han conmocionado a Manzanares en los últimos años ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real con dos versiones completamente enfrentadas y con las dos defensas cuestionando las pruebas que existen para acusar a sus defendidos de los delitos que se les achacan.

La Fiscalía sostiene que A.C.V. mató a los empresarios J.M.G.B. y J.M.I. para apoderarse de su dinero y pide para él 46 años de prisión. A G.R.E., amigo del principal acusado, lo considera cómplice de ambos asesinatos y solicita para él otros 19 años de cárcel. Sus defensas rechazan esas responsabilidades.

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La causa une dos desapariciones ocurridas con tres años de diferencia. J.M.G.B. desapareció en junio de 2019 después de reclamar, según la acusación, 14.000 euros de la venta de un vehículo en la que había mediado A.C.V. La Fiscalía sostiene que fue asesinado y que posteriormente su cuerpo fue descuartizado y parte de sus restos arrojados a un pozo.

Tres años después, en julio de 2022, desapareció J.M.I., también empresario y conocido de A.C.V., después de cobrar 50.000 euros en efectivo por la venta de una finca.

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Según la Fiscalía, A.C.V. lo mató, se quedó con el dinero y contó con G.R.E. para ocultar su cadáver en otro pozo de una finca de Valdepeñas.

La investigación de esta segunda desaparición terminó siendo clave para esclarecer también la primera. El cadáver de J.M.I. fue localizado en marzo de 2023 y, dos meses después, G.R.E. declaró ante la Fiscalía y facilitó información que permitió encontrar también los restos de J.M.G.B., desaparecido desde hacía casi cuatro años.

La primera jornada del juicio, que está previsto que se prolongue hasta mediados de octubre, ha servido para que acusaciones y defensas fijen sus posiciones ante los nueve miembros del jurado popular, cinco hombres y cuatro mujeres.

El Ministerio Fiscal ha mostrado su convencimiento sobre la implicación de los dos principales acusados y ha calificado los hechos como "abominables delitos" por haber acabado con la vida de dos personas.

Para G.R.E. solicita 19 años de prisión, aplicándole la atenuante de confesión por su posterior colaboración con la investigación.

LA DEFENSA DE G.R.E. SOSTIENE QUE LAS VÍCTIMAS YA ESTABAN MUERTAS

La defensa de G.R.E. ha centrado su intervención en separar su participación en la ocultación de los cadáveres de las propias muertes.

"Una cosa es matar a una persona y otra muy distinta es intervenir con posterioridad para ocultar un cuerpo sin vida", ha señalado su abogado.

Su tesis es que G.R.E. no participó en ninguno de los dos asesinatos y que A.C.V. contactó con él cuando las víctimas ya habían muerto. Por ello, ha pedido que sea juzgado por lo que hizo posteriormente y no como cómplice de las muertes.

"Son dos conductas distintas", ha insistido el letrado, que ha reclamado que su cliente sea castigado, en su caso, "por el delito que cometió, no por lo que no hizo".

Además, ha sostenido que G.R.E. colaboró por miedo. Según su versión, A.C.V. le advirtió de que, si no le ayudaba con los cadáveres, "se atuviera a las consecuencias".

"Ante este escenario, ¿qué haces?", ha planteado su abogado, que ha hablado de una situación de "intimidación ambiental".

También ha alegado que G.R.E. no denunció entonces los hechos porque A.C.V. mantenía relación con altos cargos de la Guardia Civil de Manzanares y de la zona.

"NO HAY PRUEBA, SOLO INDICIOS"

La defensa de A.C.V. ha centrado su estrategia en cuestionar las pruebas que existen contra el principal acusado.

Su abogado ha asegurado que entre los más de 3.000 documentos que componen el procedimiento no existe una prueba que demuestre de forma concluyente que A.C.V. acabara con la vida de los dos empresarios. "Nadie ha dicho que el señor A.C.V. acabó con la vida de estas dos personas", ha manifestado.

El letrado también ha señalado que el propio atestado de la Guardia Civil no pudo determinar el grado de implicación de los acusados. "Si la Guardia Civil termina de esa manera el atestado, difícilmente un jurado (...) puede decir claramente que A.C.V. sea el culpable", ha planteado.

Además, ha asegurado que un equipo cinológico de la Guardia Civil no encontró elementos que acreditaran que J.M.G.B. fuera descuartizado en la nave señalada por la acusación y ha apuntado que también se descartó que J.M.I. muriera por un disparo.

"No hay prueba, solo indicios", ha resumido el abogado, que ha pedido al jurado que tenga en cuenta los "ángulos muertos" de la investigación y ha apelado a la presunción de inocencia.

DOS ACUSADOS MÁS A LOS QUE LA FISCALÍA NO ACUSA

En el banquillo se sientan además otros dos procesados relacionados con la supuesta ocultación de los hechos, aunque el Ministerio Fiscal no formula acusación contra ellos y son las acusaciones particulares las que mantienen cargos.

Los cuatro acusados declararán en último lugar, después de la práctica de las pruebas testificales y periciales, tal y como han solicitado este lunes sus respectivas defensas.

El juicio continuará este miércoles, cuando comenzarán las declaraciones de agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación.

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EuropaPress

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