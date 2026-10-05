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Blanca Hervás: "Dejé mi trabajo para poder centrarme en preparar Los Ángeles 2028"

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Madrid, 5 oct (EFE).- La atleta española Blanca Hervás, campeona del mundo como parte del relevo femenino 4x400, explicó este lunes que tuvo que dejar su trabajo para poder centrarse en "preparar" los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con motivo de la celebración del tercer congreso de 'Deporte en Positivo' que organiza el Diario AS en Madrid, la atleta Blanca Hervás puso en valor la importancia de la salud mental en su etapa en Estados Unidos.

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Blanca Hervás ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta en Polonia en marzo de 2026 y dos medallas en los Relevos Mundiales, en 2025.

Actualmente, los atletas españoles están de pretemporada tras un periodo vacacional y comenzar a preparar los campeonatos de Europa que se celebrará en el Palau Velòdrom Lluís Puig de Valencia del 4 al 7 de marzo de 2027.

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"Me encantaba hacer deporte, pero no tenía un referente en mi familia. Empecé en Majadahonda y me enamoré de este deporte. Los niños tienen que hacer amigos y disfrutar, luego ya serán profesionales", dijo Blanca.

Con 14 años se marchó becada a Estados Unidos, un año que para ella fue espectacular pero no sintió que no era para ella, ya que no tenía una vocación de estudios pero sí deportiva.

"La Universidad de Miami fue la mejor, volví España y me estanqué en el covid, cuatro meses encerrados perdí mucha masa muscular y peso. Mi cuerpo estaba muy deteriorado y mi rendimiento fue horrible".

Además, durante su estancia en Miami su relación con su entrenadora se rompió y eso a nivel mental la desestabilizó.

La entrenadora le explicó que ella había hecho su trabajo y la que tenía un problema de salud mental era ella, y terminó por creérselo. "Quise retirarme al 200 pero al final el problema no era mío y lo entendí con el tiempo. No la culpo ya que aprendí mucho, sufrí y llevé mi cuerpo al límite", confesó Hervás.

Al terminar su periodo de aprendizaje en Estados Unidos volvió a España y se graduó y dudó si trabajar porque ya era una atleta olímpica, pero aun así se puso a trabajar.

"Cuando fuimos campeonas del mundo fue muy mediática, prensa, galas, seguí yendo a la oficina y estaba muy cansada, así que decidí apostar por ello para prepararme para Los Ángeles 2028", terminó Blanca Hervás. EFE

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