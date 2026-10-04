Los Bombers reciben en Cataluña 682 avisos de inundación, ninguno con heridos graves

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han recibido hasta las tres de la madrugada de este domingo un total de 682 avisos, la mayoría por inundaciones, como consecuencia de las fuertes lluvias que caen en la región, aunque hasta el momento no han atendido incidentes con personas heridas graves.

Los Bombers han informado de que la mayoría de las llamadas se han recibido desde el sur del área metropolitana de Barcelona (439 avisos); desde el norte de la conurbación de la capital (239); así como tres del área de Girona, y dos desde el centro de Cataluña.

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Entre las dos y las tres de la madrugada, los Bombers han recibido 151 avisos de inundación.

Fuentes de los Bombers han explicado a EFE que la mayoría de los servicios que están realizando esta noche son en bajos y locales inundados, así como en pisos superiores, en los que ha entrado agua desde la azotea por insuficiencia de drenaje.

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También han atendido a personas que se habían quedado atrapadas en sus coches, bloqueados por el agua, y han trabajado en la retirada de árboles y mobiliario urbano en la vía pública.

En ningún caso, han precisado, se ha atendido a personas en riesgo inminente.

El teléfono de emergencias 112, por su parte, ha recibido desde el inicio de este episodio y hasta la una de la madrugada un total de 3.042 llamadas, de las que 2.252 lo han sido por incidentes causados por inundaciones.

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Las ciudades desde las que ha recibido más llamadas han sido Barcelona (991), L'Hospitalet de Llobregat (683), y 103 (Cornellà). EFE