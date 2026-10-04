La Federación de Madrid apoya al Sporting de Hortaleza y “condena los graves incidentes”

Guardar

Madrid, 4 oct (EFE).- La Federación de Fútbol de Madrid expresó este domingo “su más firme y absoluta condena ante los graves incidentes ocurridos” en el partido de la Copa del Rey entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting de Hortaleza, al que transmitió su “más firme apoyo” ante las “situaciones vividas en las horas previas al encuentro”.

“La violencia, la intimidación, las amenazas y cualquier comportamiento que ponga en riesgo la integridad de jugadores, técnicos, directivos, árbitros, aficionados o familiares no tienen cabida en el fútbol”, remarcó en ese sentido sobre el partido, que fue suspendido sin empezar, ante la negativa de jugar del Sporting de Hortaleza “a causa de los actos violentos recibidos: amenazas y agresiones verbales y físicas” en el campo canario, según explicó el club.

PUBLICIDAD

“Desde la RFFM queremos mostrar nuestro apoyo a la expedición de la AD Sporting de Hortaleza, y a sus familiares y aficionados desplazados hasta Tenerife ante las situaciones vividas durante las horas previas al encuentro. Nada justifica la violencia. Nada está por encima de la integridad y la seguridad de las personas”, aseguró la Federación Madrileña en el comunicado publicado en sus canales oficiales.

El organismo recuerda que “lleva años trabajando activamente en la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia" en el fútbol "a través, entre otras iniciativas, de su programa Tolerancia Cero con la Violencia en el Fútbol”.

PUBLICIDAD

“Los acontecimientos de hoy no hacen sino reafirmarnos en la necesidad de continuar y reforzar ese compromiso”, recalcó.

“El fútbol debe ser un espacio de respeto, convivencia, deportividad y juego limpio. Estos son los valores que queremos transmitir a nuestros futbolistas, especialmente a los más jóvenes, y los que deben prevalecer siempre por encima de cualquier rivalidad deportiva”, concluyó. EFE

PUBLICIDAD